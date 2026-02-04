社會中心／李豫翰、劉毓琦 台北報導

台北市士林區一間泰拳工作室去年被潑漆警告，4號凌晨又再度被人找上門，這回是一樓大門全被潑灑紅漆，現場還有大量傳單，不僅要恐嚇，更要讓對方社會性死亡，警方調閱監視器鎖定一名台籍港人，發現他快閃台灣8小時，就搭機逃回香港。

黑衣男子頭戴白色帽子，來到雜貨店買了兩罐油漆，他可不是要漆油漆，而是要搞破壞。公寓大門被潑上紅漆，地板也有疑留痕跡，門上還被貼上滿滿被害人照片，叫他快點還錢，恐嚇意味相當濃厚，這個地點就在台北市士林區的一間泰拳工作室，去年也被同樣手段對待。

廣告 廣告





在台港人泰拳工作室遭二度潑漆 嫌快閃犯案恐嚇要讓對方「社死」

在台港人泰拳工作室遭"二度潑漆" 嫌快閃台灣8小時犯案（圖／警方提供）





去年11月底，才被潑紅漆警告，當時警方鎖定一對男女犯案，但他們犯案後立刻逃出境，沒想到這回同樣手法再次上演，警方調查，4號清晨這名梁姓台籍港人才入境，他先去新北三重買油漆，就到士林潑漆，隨後搭車到西門町徒步亂走，還更換帽子，想製造斷點，最後逃出境時，手上都還沾滿紅漆，快閃台灣8小時。





在台港人泰拳工作室遭二度潑漆 嫌快閃犯案恐嚇要讓對方「社死」

在台港人泰拳工作室遭"二度潑漆" 嫌快閃台灣8小時犯案（圖／警方提供）

嫌犯把過程包裝得像討債，但被害人表示自己在外沒有欠錢，懷疑自己因為在去年香港立法會選舉時，呼籲港人不要投票，導致自己被香港廉政公署發布通緝，認為潑漆行為就是中共要讓發聲的人社會性死亡，如今被盯上，住戶跟里長也施壓要求搬離，只能先停業另找住處。





原文出處：在台港人泰拳工作室遭二度潑漆 嫌快閃犯案恐嚇要讓對方「社死」

更多民視新聞報導

最新／北車虛驚！陳抗常客作勢跳天橋 5警急拉「強制送醫」

一個月爆2起「無照代刀」 衛福部：普查醫院沒效益、也沒這人力

最新／足療師「持刀砍2人」涉殺人未遂、傷害罪 台南地院裁定羈押

