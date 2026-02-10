在台港人聲援黎智英 批中、港府打壓民主

就在香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港特區高等法院重判20年後，他的兒子黎崇恩接受媒體採訪並召開記者會，強調父親78歲、心臟問題、體重掉了10公斤，以國際營救聚焦黎智英的健康惡化跟獄中處境。

黎智英之子黎崇恩表示，「美國總統川普已經表示，他會讓我父親出來，對此我無比感激。英國首相施凱爾說，與中國建立更密切關係將帶來更多對話機會，所以我父親的案件就是考驗，我會為他的自由繼續奮鬥。」

在台港人10日上午也召開記者會，聲援黎智英，嚴厲譴責中國與香港政府，把法律作為威權擴張的利刃，徹底打壓民主與自由。

在台港人赴湯表示，「他明知道自己很大機會已經沒有辦法活著離開這個監獄，但依然他對旁邊的人微笑，甚至做出一個咬蘋果的手勢。」

香港邊城青年秘書長Sky馮詔天認為，「他並非單一的個案，他是一場中共的政治示範，展示就是如果你拒絕跟中國妥協，後果是怎麼樣。」

馮詔天認為，香港法院再判20年有期徒刑，除了是對黎智英本人的嚴刑之外，更是對香港新聞自由下威脅警訊，也讓香港泛民主派人士持續噤聲流亡海外，必須在《國安法》的陰影下生活。

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年表示，「北京曾經對香港的所謂的一國兩制，但現在已經變成是北京的全面管制。今日香港他只是第一個受害者，可是他絕對不會是最後一個。」

無國界記者組織台灣分會理事長白奧蘭則說，「這不是一個針對黎智英，或針對哪一家媒體的判決，這是一個警告，這是一個政治迫害，是用法律來打壓新聞自由。」

香港邊城青年也指出，台灣社會必須清醒地認識到，中國的威權紅線只會不斷擴張、變本加厲，必須積極地守住自由，強化社會的防衛韌性，並在國際連結上更加堅定。