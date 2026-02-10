在台港人聲援黎智英 提醒台灣也將捲入「國安法」威脅

前《蘋果日報》創辦人黎智英遭香港高等法院依《香港國安法》重判20年，在台灣的民間團體「香港邊城青年」今天(10日)至立法院外聲援黎智英、譴責中國政府打壓自由的暴行，同時提醒台灣人民中國對《國安法》的運用已超出香港，台灣是長期被高度政治化的對象，可能也會被捲入其中。

香港高等法院9日以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪名，判處已78歲的前《蘋果日報》創辦人黎智英20年有期徒刑，這不但是《香港國安法》生效以來最重判刑，也迫使黎智英可能困死獄中。對此，台灣的民間社團「香港邊城青年」10日上午聚集在立法院前，譴責中國及港府抹殺真相、打壓自由。

在台流亡港人赴湯表示，這個結果是對為香港民主奉獻一生的人殘酷進行的政治性行刑。黎智英在聽到判決後，明知此生可能無法離開監獄，但仍對旁人微笑，並手比「搖蘋果」的手勢，這如同台灣過往許多為民主奉獻的前輩一樣，走上刑場前不是面帶哀愁，而是留下一抹笑容。

赴湯指出，黎智英表現出「你可以沒收我的財產、可以禁錮我的肉體、但永遠無法審判我的信仰」，也讓世人明白為何中國的獨裁者要如此恐懼追求自由民主的人。他並呼籲民主國家展開制裁。赴湯說：『(原音)香港人現在正經歷最黑暗的冬夜，我們請求所有的民主國家對做出這場政治審判、破壞法治的法官、香港官員實施精確的制裁。』

香港邊城青年祕書長馮紹天也認為，當中國政府決定出手時，目標永遠只有一個，就是壓制所有異議聲音。而中國對《國安法》的運用範圍也早已跨越香港，甚至會將台灣捲入其中。馮紹天說：『(原音)只要台灣的民主制度與多元聲音繼續的「存在」，其實對於中國來說都是威脅。所以對中國而言，台灣並非普通「外國」，而是長期被高度政治化的對象，跟台灣連結本身就可能就是一種罪行。』

馮紹天強調，本案將新聞運作、資金往來、對外溝通等都納入「分裂國家」的框架，意味著任何與台灣的新聞合作、學術交流或政策對話都可能被定義為「境外勢力操作」，這不僅影響香港，也同時壓縮台灣公共領域、民主與自由的空間。(編輯：鍾錦隆)