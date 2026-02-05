在台港人被跨境鎮壓 赴湯：泰拳工作室擬先停業

（中央社記者李雅雯台北5日電）在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室二度被潑紅漆，威嚇意味濃厚。湯偉雄表示，對於房東很抱歉，擬先暫時停業；民團呼籲政府建立機制應對他國跨境鎮壓。

湯偉雄的泰拳工作室去年11月第一次被潑紅漆，大陸委員會（陸委會）發言人梁文傑彼時表示，這是中共跨境鎮壓案例，試圖讓人心生恐懼，也恐嚇其他在台港人，將全力偵辦；湯偉雄的泰拳工作室4日凌晨被二度潑紅漆。

國際特赦組織台灣分會與多個民團今天上午在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲政府正視跨境鎮壓試圖讓公民社會產生寒蟬效應問題，建議建立以倖存者為中心的通報與回應機制，因應來自他國的跨境鎮壓手法。

湯偉雄於會上表示，去年11月第一次遇到潑紅漆情況，對方試圖將事件操作為欠債糾紛，當時嫌犯先喬裝客人上前詢問課程，倘若真的是債主，為什麼不直接要求還錢；昨天現場灑落要求追債傳單，也是假借債務糾紛掩蓋跨境鎮壓事實。

湯偉雄直言，工作室被潑紅漆對於房東很抱歉，房東蒙受很大壓力，也讓鄰居感到害怕，將先停止授課、先行停業；這個跨境鎮壓手段成本很低，卻達到其影響生活目的，這種事也可能發生在其他人身上，希望台灣執法部門可以有效應對。

湯偉雄會後對中央社強調，沒有與他人有任何私人恩怨或債務糾紛，對方用這種作法在掩蓋罪行；工作室恐得另找地方，不過確實有些困難，因為找到新地方也可能再次被騷擾，必須要整個區域的人都給予支持與理解才行。

國際特赦組織台灣分會副秘書長張弛指出，這不單是治安事件，而是一起典型跨境鎮壓案例，透過海外手段禁聲、控制、壓迫海外人士。如果台灣政府僅將其視作治安事件，沒有制度化國家保障機制，受害者將永遠活在恐懼與被壓迫風險中。

張弛認為，台灣目前面臨沒有辦法妥適處理跨境鎮壓的制度性風險，受害者遇到跨境脅迫時，不知該向哪個單位通報。呼籲建立制度化跨境鎮壓因應機制，強化政府跨部門合作、提供協助；呼籲政府明確指責跨境鎮壓行為，明確傳達訊息－在台灣沒有人會因為行使個人自由與權利受到壓迫。

司改會國際小組副召集人陳彥亘表示，目前處理跨境鎮壓方式只能透過刑法相關妨害自由罪、毀損罪、公然侮辱罪等個人狀況處理，跨境鎮壓不僅是對湯偉雄個人，也是對在台港人、藏人的威脅與壓迫，呼籲修正國家安全法、反滲透法等法律，納入跨境鎮壓概念；也可以考慮訂定代理人法，落實對跨境鎮壓管制。

民進黨籍立委陳培瑜、民眾黨籍立委陳昭姿出席記者會表達對於跨境鎮壓議題的關切。

陳培瑜表示，湯偉雄不是個案，先前也有銅鑼灣書店等事件，中國試圖讓更多自由地區禁聲，中國是目前主要以跨境鎮壓瓦解台灣內部的來源。陳昭姿認為，行政部門對於跨境鎮壓要有明確回應，不要讓受害者孤單。（編輯：廖文綺）1150205