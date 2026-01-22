在台港人遭潑漆 陸委會：2港人犯案後已離境

從香港流亡來台的反送中運動人士「赴湯」湯偉雄。資料照。廖瑞祥攝



流亡至台灣的港人「赴湯」湯偉雄在台灣開設的泰拳工作室於去（2025）年11月24日遭到潑漆，陸委會鎖定1男1女共2名港人涉有重嫌，且在犯案後已經從桃園機場出境，陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，這是中共指揮香港人是來台進行跨境鎮壓，將全力偵辦。

湯偉雄是參與香港反送中運動的著名維權人士，去年11月20日遭港府公告通緝，在台灣開設的泰拳工作室於11月24日隨即遭到潑漆，梁文傑提到，嫌犯於作案前假借要學泰拳的名義到現場勘查，先是切斷監視器，然後於大門和牆面潑灑紅漆，造成毀損。

梁文傑指出，在港府公告通緝數日後，湯偉雄的泰拳工作室即遭到「潑漆」，兩者具有一定關鏈型，明顯是在警告湯偉雄，讓他心生恐懼，並恐嚇其它在台港人，經過警方調閱影像追查，已經鎖定1男1女共2名港人涉有重嫌，這是一起中共指揮香港人是來台進行跨境鎮壓的案件。

梁文傑透露，兩人犯案之後已立即從桃園機場迅速離境，返回香港，但政府已經有所掌握，將全力偵辦。他也強調，政府將持續守護國人及在台民眾的安全，並嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅、滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸

港人在台灣遭受攻擊並非首例，香港歌手何韻詩2019年在台灣參與遊行受訪期間曾被人潑紅漆，銅鑼灣書店店長林榮基於2020年在台重新開幕時，同樣遭到潑漆，協助在台港人庇護的餐廳「保護傘」，也曾遭人潑灑穢物。

