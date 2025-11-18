在台灣準時下班是福利嗎？民團揭「荒唐求才廣告」：小偷還錢包等你說謝謝

台灣勞工「低薪」、「缺工」成為長期關鍵詞，根據行政院主計總處最新數據，雖今年1到9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，年增3%，創下近25年同期最大漲幅，但低於平均薪資者亦攀升至7成（69.77），續創新高。對不少求職者來說，除薪資外，福利也是重大誘因之一，但台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（18）日在臉書感嘆，「準時下班，什麼時候變成一種福利？」這就像小偷還錢包給苦主，卻還期待他說聲謝謝一樣。

公革力今在臉書粉專貼出一張求才廣告指出，當台積電等大企業以高額育兒補助、免費午餐點心吸引人才時，某些企業卻將「準時下班」寫進招募文宣，當作一種員工福利；當看到台灣某些企業驕傲地宣布，福利包括享勞健保、準時下班，是否該感到淡淡的哀傷？這就像小偷把錢包還給苦主，然後期待他說聲「謝謝你的仗義」一樣，台灣職場已經得了隱形加班的慢性病。

公革力進一步說，並非老闆手持鞭子逼人留下，這是一種瀰漫在空氣中的、無聲的社會壓力，若離開得太偷偷摸摸、太早打卡，就等於是給自己貼上了「不投入」的標籤。當若選擇準時打卡下班，好像等同選擇了接受同事們的竊竊私語、主管殷殷關切的風險，員工最終還是選擇留下，最後才發現大家都是輪子上的倉鼠，只是誤以為可以自行設定輪子轉速。

​公革力感嘆，既然現行勞動法規無法有效規範企業強迫僱員加班，也沒辦法限制主管在下班後用LIne、用電話騷擾員工，企業就會將底線拉低到羞辱人的程度，接著再將遵守底線的行為包裝成一種進步的恩惠。勞工邊抱怨病態的慷慨、一邊被它吸引，畢竟在基本權利都要靠公司心情來施捨的世界裡，能爭取到完證的休息時間已經算是勝利了。文末，貼文中也說，不必太羨慕絕不加班的同事，因為他整個工作生涯都在贏來他本來就擁有（不屬於公司）的東西（的時間）。

