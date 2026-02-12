在台灣的憲政與政治實務中，地方選舉不僅是資源分配的戰場，更是中央執政權的基石
在台灣的憲政與政治實務中，地方選舉不僅是資源分配的戰場，更是中央執政權的基石。台灣的地方自治團體（如直轄市、縣市）依法擁有相當程度的行政權與預算分配權，而其選舉結果往往被視為對中央政府的「期中考」.
。本土政權若要穩定捍衛台灣主權並深化執政基礎，必須從「傳統派系轉型」、「智慧基層治理」及「跨世代組織再造」三大面向進行地方深耕。
一、 為什麼「深耕地方」能穩定中央政權？
憲政分權的防禦韌性：
台灣憲法保障地方自治，地方首長掌握教育、警察、民政與都市發展等實權。當中央與地方由不同政黨執政（朝小野大）時，中央政策常因地方政府的執行消極而推行受阻。深耕地方可確保國家安全政策（如全民國防、能源轉型）在基層得到落實，減少施政斷層。
派系政治的結構性轉化：
台灣地方派系傳統上依附「恩庇侍從」關係，透過利益分配換取選票。本土政權若能將傳統派系轉化為「專業治理導向」的夥伴，或是扶植以理念為核心的新興組織，將能瓦解外部勢力（如中共統戰）透過基層宮廟或社團滲透的機會。
民意基礎的緩衝機制：
地方經營是第一線的民意回饋。透過里長、議員建立的網絡，本土政權能即時修訂失靈的中央政策，避免在全國性選舉中因累積不滿而導致政權崩盤。
二、 地方深耕方案的執行策略
推動「治理型派系」轉型與青年扎根
執行方案： 針對 2026 地方選舉，本土政權應啟動「青年幕僚海選營」，將黨部資源挹注於返鄉創業、社區營造的年輕人。
目的： 打破傳統買票、綁樁的封閉網絡。利用數位行銷與現代化社群經營（如 Threads、LINE 官方帳號），將政治參與轉化為公共服務。
強化「中央地方協作」的數位治理平台
執行方案： 推動「服務型智慧政府 2.0」，補助地方政府導入 AI 輔助行政、精準社會福利。
目的： 透過有感的科技施政，將政權的「本土理念」轉化為「生活便利性」。當基層民眾感受到本土政權執政下的生活品質優於傳統派系治理時，政治忠誠度將轉化為選票。
建立「民主韌性」的基層組織防線
執行方案： 下鄉舉辦「府院黨宣講活動」，鎖定宜蘭、新北等重點翻轉區，直接與農會、漁會、社區協會面對面，解釋中央總預算與地方發展的直接關聯。
目的： 奪回傳統被國民黨或地方老派勢力壟斷的組織話語權。透過明確的財政數據（如《財劃法》修正影響），讓選民理解中央資源如何落地，強化基層對本土政權的信賴。
三、 總結：從「點」到「面」的防衛網
本土政權的穩定不能僅依賴四年一度的總統大選。真正的捍衛策略是將「主權意識」與「地方福祉」掛鉤。透過專業治理取代傳統綁樁、用數位工具連結跨世代選民，並在憲法框架下發揮行政院與地方政府的協作動能。唯有在每一寸土地（里鄰層級）都建立起能抵抗不實資訊、具備治理效能的本土組織，台灣的民主堡壘才能從基層穩固，進而支撐中央政權的長期執政。
其他人也在看
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
李貞秀選立委「還有中國戶籍」？綠委怒轟根本沒資格 中選會回應了
即時中心／黃于庭報導民眾黨不分區6席立委日前宣誓就職，擁有中配身分的李貞秀國籍爭議未歇，不過她指稱，自己親自飛往中國一趟，惟當地機關以「台灣又不是外國」為由，拒絕其放棄國籍申請。而民進黨立委林楚茵加碼踢爆，李貞秀2024年仍在中國設有戶籍，「解職」是假議題，因為她自始至終就不應當選，「中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」。對此，中選會回應，依法依例辦理選務。
侯友宜力挺李四川！郭正亮呼籲這人：主動點
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉，新北市長熱門人選劉和然11日宣布，不參選新北市長，而新北市長侯友宜也發文呼籲，一起全力支持台北市副市長李四川，反觀國民黨台中市長初選仍卡關，前立委郭正亮...
全球押注台北、立委卻擋軍購？媒體人開罵了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德11日親自出面，呼籲在野黨儘速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例；國民黨團總召傅崐萁則強烈反擊，痛批賴清德以話術渲染情勢，並首度證實國民黨將提出自家版本，與民...
劉和然確定不選新北市長！侯友宜發聲了
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長...
川伯選新北！吳子嘉曝1狀況：毀侯友宜名譽
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，正式投入新北市長黨內初選戰局，為藍營2026布局投下震撼彈；新北市長侯友宜隨即發聲力挺，更以「一棒接一棒，棒棒是強棒」形容接班態勢；至於...
台美貿易協定簽訂！賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」 3大積極作為曝光
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導《台美對等貿易協定》今（13）日清晨於美國正式完成簽署，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更爭取到超過兩...
民進黨支持度回升12% 黃暐瀚:不是賴清德做對、是國民黨做錯
資深媒體人黃暐瀚在農曆春節前最後一集《暐瀚觀點》中,以「親美友日的國民黨還在不在?」為題,深度剖析國民黨路線轉變。黃暐瀚表示,他仍是2008年那個「不統不獨不武、堅持捍衛中華民國主權」的黃暐瀚,但國民黨已經不是當年的國民黨。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
永不認錯的政黨？吳崢罕見動怒了 嗆藍營：被定罪也不會有人道歉
即時中心／高睿鴻報導無黨籍立委高金素梅及其團隊，近日突遭檢調搜索，並被指控涉入詐領助理費、原民會補助款、違法進用中國快篩等案；不過，雖然高金向來與國民黨友好、更在國會密切合作，如今又爆出涉貪、與中國過從甚密等情事，但民進黨立委王世堅竟仍多次表態，高金素梅依舊是「台灣派」，相信她仍站在台灣立場。此言也立即引發部分黨內同志不滿，綠營發言人吳崢今（12）也回應，高金是否為台灣派並不重要，重點是有沒有犯罪行為。
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
台美關稅拍板》美車0關稅、鬆綁美豬美牛 2,072項輸美產品免15％關稅
台灣與美國經歷長時間談判，終於在美東時間2月12日簽署「台美對等關稅協定」（ART）。行政院表示，本次談判總體完成六大目標，對等關稅降至15％不疊加，我輸美2,072項產品豁免對等關稅。
好意外！罷團美女領銜人突然宣布「不參選議員」 原因全說了
即時中心／高睿鴻報導民進黨前台中市議員參選人、罷免藍委江啟臣團體「一罷擊臣」領銜人廖芝晏，曾在去（2025）年「全國立委大罷免」運動期間，因外型亮麗、論述犀利，獲得不少關注度。但近日，她做出令外界驚訝的決定，雖然上次選議員高票落敗，但對於今（2026）年底的議員選舉，本人沒有意願捲土重來；廖對此解釋說，藍白陣營如今已透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；若綠營再出現分票情況，恐連1席都拿不到。
綠營台北市長大熱門？王世堅逆風挺高金素梅 她曝小雞狂聯名：某人已成包袱
2026九合一選舉倒數，民進黨在農曆年前雖已完成許多縣市長提名，首都台北市長選將至今卻尚未出爐，被點名是熱門人選行政院副院長鄭麗君，如今正飛往華府進行最後一輪貿易協商。針對綠營台北市長選情，國民黨議員鍾沛君分享，綠營地方看板與立委王世堅的聯名看板一大堆，建議總統賴清德應要好好思考，他的中央執政已經成為小雞「不敢說」的包袱了；這也反映出了，綠營現在在北市就是缺......
中國嗆高市早苗大勝 矢板明夫：沒籌碼了
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗率領自民黨在日本眾議院大選中獲得壓倒性勝利，親中派敗退，引發中國強烈不滿，更怒嗆高市早苗如果在「魯莽行事」，必遭日本人民和國際社會唾棄，同時要求收回「台灣有事...
老婦內疚自鎖家中 獲特赦簡短感謝後就沉默⋯⋯
賴清德總統昨天特赦八旬婦人林劉龍子，委任律師杜俊謙表示，林劉龍子得知後，二度說「謝謝」，隨即陷入沉默，她始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。
國民黨團嗆明了！傅崐萁：軍購特別預算「不會通過政院版本」
針對總統賴清德今（11日）親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證；他並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。
網紅英國婆婆護照罕見「這行字」入境台灣遭拒 我外交部回應了
台灣旅英網紅「馬克太太」近日發文求助表示，在愛爾蘭出生的英國婆婆因為護照上註明了「British subject」（英籍人士），與英國護照不同且無辦理台灣簽證，因此無法入境台灣參與過年，認為外交部網站並未標示清楚。對此，外交部今（12）日回應，已請相關駐外館處提供最迅速協助，設法於今日內取得簽證，並會盤點檢視相關網站內容。
預期 2025 大勝又開始不團結？葉元之憂：藍營互殺恐讓中間選民喪失信心！館長都在罵、民進黨見縫插針！
2026 台中市長提名引發國民黨內鬥！盧秀燕發聲：3月底民調太晚了！江啟臣發聲明叫板黨中央，質疑民調協議遭背叛。葉元之憂「館長也在罵」，警示藍營互殺會讓中間選民與民眾黨失去信心。面對賴清德一個月四訪台中、何欣純早已起跑，沈富雄、許甫直指：這場「姐弟之爭」已有藍白合協議的既視感！
有可能綠白合？民眾黨團點頭讓院版1.25兆軍購條例付委 柯建銘吐意味深長1句話
1.25兆軍購特別條例持續未能在立法院交付外交國防委員會審查，總統賴清德今（11）日上午在總統府召開記者會喊話在野黨，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最優先法案。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。立法院民進黨團總召柯建銘表示，就進立法院好好審......