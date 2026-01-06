在台灣買 UNIQLO 真的冤大頭？紡織職人列「3 關鍵」平反

生活中心／程正邦報導

UNIQLO台灣約比日本貴 20% ~ 30%，許多台人會趁赴日旅遊瘋狂採購。（圖／品牌業者提供）

每逢連假，日本 UNIQLO 門市總是擠滿台灣遊客，網路上關於「台灣定價太貴」、「把台灣人當盤子」的討論始終未曾間斷。然而，紡織業資深專家近日發文分析，揭開了品牌背後的定價邏輯與關稅內幕，指出台灣消費者雖面臨較高標價，但在「售後保障」與「相對區域價格」上，其實仍保有獨特優勢。

UNIQLO歲末年終、換季的時候會推出感謝祭清倉大折扣。（圖／品牌業者提供）

日本為何能更便宜？「主場優勢」與關稅紅利

紡織業粉專「扛布者-為紡織而活的男子」指出，日本作為品牌發源地，定價自然具備「日本優先」的排他性。其價格優勢主要來自以下三個維度：

* FTA 貿易紅利： 日本與多國簽有自由貿易協定（FTA），許多服飾零件或成品進口至日本享有零關稅或極低稅率，這在成本控制上與台灣相比具有先天優勢。

UNIQLO童裝羽絨外套被瘋搶。（圖／翻攝自UNIQLO日本官網）

* 國民品牌的防線： 在日本，UNIQLO 被視為日常生活必需的「國民服裝」。由於日本長期處於通縮環境，品牌若在國內劇烈調漲價格，極易引發消費者流失，因此對漲價的克制程度遠高於海外市場。

* 匯率變數： 日圓近年來的相對弱勢，也讓領台幣的遊客在換算後感到極度划算。

在台灣買UNIQLO雖然比較貴，但買回家如果發現不合身，還是能拿會賣場更換。（圖／uniqlo_taiwan IG）

台灣消費者的迷思：我們真的買貴了嗎？

面對「盤子（冤大頭）」的質疑，專家提出了不同的觀察視角，強調台灣市場的定價並非毫無道理。儘管台灣定價高於日本，但若與美國、加拿大等北美地區相比，台灣的標價平均便宜約 45%。在亞洲以外的消費者眼中，台灣的定價其實具備高度競爭力。

另外，台灣的市場規模與日本不在同一量級，加上進口稅賦與物流成本，終端售價自然會反映這些額外支出。

UNIQLO發熱衣有保存期限。（圖／uniqlo_taiwan IG）

在地購買的「隱形成本」優勢

專家認為，對於追求極致省錢的人來說，去日本掃貨確實是首選；但對於重視「效率」與「便利」的人而言，在台灣購買有其不可替代的優點：

* 退換貨靈活性： 實體門市普及，對於尺寸不合或品質疑慮，台灣的售後服務與退貨流程非常便利，這是在異國購買無法享有的保障。

* 清倉特價與花車商品： 台灣 UNIQLO 的紅標清倉速度極快，若懂得在「感謝祭」或每週二調價時段進場，往往能以接近日本的價格入手。

UNIQLO歲末新年祭期間限定 1/1-1/8，台灣也有折扣，要買要快。(圖/翻攝UNIQLO官網)

這場爭論的核心不在於「標價」，而是在於「服務範圍」。在日本購買是「買斷制」，一旦回國發現瑕疵或尺寸不合，往返成本極高。而在台灣購買，則是買了一份「服務契約」。在 2026 年全球供應鏈不穩定的背景下，品牌在台灣維持穩定的庫存與服務品質，本身就是一種成本支出。若您重視試穿體驗與隨時可換的權力，在台灣消費絕非「盤子」，而是購買了更好的購物容錯率。

