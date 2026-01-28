在台灣賣便當多好賺？這款超熱賣！卜蜂與三大超商搶攻真相

台灣人愈來愈愛吃便當，讓小小便當產品躍升餐飲業成長王！根據最新資料統計，便當店年增率超車整體餐飲業，不僅傳統便當店展店破萬家，連超商、肉品大廠也加入戰局。到底台積電、美光等科技廠員工平常會吃哪種便當？近期有哪些熱門便當出現？卜蜂如何跨界分食這塊大餅？一文拆解。

你知道全台便當店的規模有多大嗎？根據未來流通研究所最新統計，便當店在所有餐飲、觀光娛樂業中成長最為強勁。其年增率（YOY）達22.4％，年均複合成長率（CAGR）則為 14.3％；對比整體餐飲業7.3％與7.5％的表現，便當產業的成長動能足足高出近一倍，穩居各業態之冠。

不僅如此，據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，已於2024年達1萬176家，不僅突破一萬家數大關，同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7％，漲幅位居餐飲業冠軍。其中，台中市的便當店數量最多，有1500家，其次則高雄、台北和新北皆破千家。

卜蜂搶攻科學園區、小七這款便當年成長近三成

為何便當店規模成長這麼快？民以食為天，台灣人外食比例約七成，便當以方便、便宜的優勢，成為上班族、學生等族群的日常選擇；且相較於大型餐廳，便當店創業門檻相對低且易於複製；加上外送平台助攻，增加便當店的銷售管道與客源，即使不開在租金高昂的人潮精華區也能開業。

就連雞肉大廠也加入便當大戰，卜蜂（1215）成立新事業部，跨足通路開出「六星便當」，目前主要以中部地區供應為主，除了打進中部科學園區多家高科技公司員工餐廳，更已賣進台積電、美光等員工餐廳。

三大超商也搶攻便當商機，統一超商光是2025年冷藏微波即食的便當銷量就創下近40億元業績，可是最會賣便當的超商通路，統一超指出，自2002年率超商通路之先，開創在地名店結合超商通路現代化生產的18℃冷藏微波即食便當「奮起湖便當」，僅帶動鮮食產業升級，更改變民眾外食消費模式。

7-ELEVEN一月推出大雞腿奮起湖特製便當，單月熱銷超過20萬份。

統一超近年瞄準健康趨勢和獨食商機，持續與名店、知名餐飲品牌、韓星話題聯名，推出各式主題新品，2025年便當類別業績較前一年有雙位數成長，其中又以「輕食便當」大幅成長近三成；中式便當同樣熱賣，像是今年一月推出大雞腿奮起湖特製便當，單月就熱銷超過20萬份，而日、韓、東南亞味系的便當，例如日本加賀屋、泰式餐廳頌丹樂聯名也深受年輕族群喜愛，新品上市帶動相關業績成長一成以上。

全家超商的健康產品線，已成主流

全家則以健康飲食、話題聯名兩大策略開發新品，其中2019年起推出的健康志向系列鮮食，以及近年推出「蛋白質運動應援」及「纖食應援」、「補充應援」三大產品線，分別主打運動族群所需的蛋白質、上班族群的膳食纖維，以及中高齡族群所需的關鍵營養素補充，切合外食族群對營養需求，這系列銷售占整體便當銷售超過五成。除此之外，全家與知名品牌及KOL推出主題聯名類型的餐盒，例如與人氣燒肉品牌「開丼」「燒丼」、KOL「陪沈團．沈」的「燒肉宇宙」系列，帶動同期銷售前年比成長近兩成。

全家自2019年起推出的健康便當系列，已占整體便當銷售逾五成。

萊爾富則指出，2025年便當品類銷售表現突出，全年銷售較2024年成長17％，歷年平均成長幅度約8％至10％，顯示消費者對便當商品的接受度持續提升。便當銷售成長主要來自商品差異化與品質升級，包括「厚系列主菜便當」、「大蝦蝦炒麵」、「料多多蛤蜊義大利麵」等話題商品，以及蛋白餐新品帶動的新成長動能。

從連鎖便當店、肉品大廠到超商通路，各方積極投入便當市場，隨著消費者對便當轉向健康、均衡等差異化需求，業者各自發揮優勢以因應持續擴大的外食市場與便當偏好。

萊爾富便當年成長近2成，厚系列主菜便當」以大份量特色帶動銷量。





