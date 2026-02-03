「在台灣閱讀香港」書展專區開幕 23場講座跨境對話

2026台北國際書展登場，由台港策進會主辦的「在台灣閱讀香港」專區，今天(3日)下午舉辦開幕茶會，今年展出60本香港作家在台出版的專書，並規劃23場講座，匯聚台港文化菁英，展開跨境閱讀對話。

「在台灣閱讀香港－書香VS座談」專區由台港經濟文化合作策進會主辦、陸委會指導、「季風帶」書店承辦，2月3日至8日在世貿一館台北國際書展C1108展位登場，首日下午舉行開幕茶會。

台港經濟文化合作策進會董事長賴秀如表示，台北國際書展的香港專區已成為書展一道非常美的風景。賴秀如：『(原音)現在台灣成為華文、華語世界唯一享有100%言論自由、出版自由、新聞自由的國家，我們非常珍惜這樣的地位。所以國際書展裡頭能夠向大家展現60本香港作家在台灣出版的新書，也是代表一份我們的責任跟傳承。』

賴秀如說，台港之間的文化交流愈來愈深遠，現在很多港人同時也是台灣人，作為台灣新住民，他們開始融入台灣的生活，也有更新的創作，期待他們會有更多的好作品。

陸委會主委邱垂正則指出，「在台灣閱讀香港」專區絕對是2026年台北國際書展的一大亮點，大家共同見證一場以閱讀為起點，以文化、思想、觀點為橋梁的跨境交流，期待透過這個專區，讓台灣社會對香港有更立體而深刻的理解。

他提到，台灣和香港都用繁體中文書寫，有共同的語言、習慣及文化背景，閱讀彼此的作品，正是促進台港理解、尋求文化共鳴的重要方式。邱垂正：『(原音)我們相信文化是最溫柔的，同時也最具有深遠的力量，透過閱讀與對話，不僅可以拉近彼此距離，也能在變動的時代中，守護自由、尊嚴與人文價值，讓民主社會的精神得以延續與深化。』

展區於書展期間規劃23場主題講座與對談，內容涵蓋移民書寫、城市記憶、政治與空間、影像與文學、飲食文化、視覺設計，以及在台港人創作經驗等，呈現香港文化在不同時代與場域中的流動脈絡和多樣面貌。

由台港策進會主辦的台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區，展出60本香港作家在台出版的書籍。(陳國維 攝)