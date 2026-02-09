在台生活累積心得 Solar頌樂預告將有「新作」

頌樂深入台灣各地，也跑到夾娃娃機店逛街。（種子音樂提供）

實力與人氣兼具的韓星Solar頌樂，去年發行首支中文單曲〈Floating Free〉進軍華語樂壇。她深入台灣城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍，也品嚐街頭小吃、漫步夜景之中，還經常主動向工作人員請教在地習慣與文化細節。對頌樂而言，這不只是一次音樂上的嘗試，更是一段貼近土地、深入生活的學習旅程。

這些在台灣的日常片刻所累積的觀察與感受，也逐漸轉化為頌樂在演唱與表演時更細膩的情緒層次，讓她對華語作品產生更深層的情感連結與理解，催生出新作品。身為韓國頂尖實力派女聲代表之一，她首度挑戰中文作品便展現驚人影響力，不僅在發音與情感詮釋上展現高度誠意，也讓外界看見她對不同語言音樂的駕馭能力。

隨著中文單曲帶來的高度關注，頌樂近來接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，更驚喜挑戰中文Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。她為代言反覆練習咬字與語氣細節，力求自然到位，誠意十足的表現也引發粉絲與網友熱烈討論，成功打開更多元的形象面向。

從音樂作品到品牌合作，再到大型現場演出，頌樂一步步累積與華語觀眾的真實連結，也在不同舞台上展現穩定而成熟的現場實力。這些跨界且高密度的曝光，不僅讓更多人認識她作為歌手以外的多元魅力，也讓外界看見她不只是一位實力唱將，更是願意不斷突破自我、融入不同文化與舞台的全方位藝人。

