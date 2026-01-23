在台發光的韓星/男神玉澤演和木村合作「型男主廚」大受歡迎，這次來台一開口就是中文.展現親民魅力

韓男神玉澤演/記者倪有純攝

由日本偶像木村拓哉主演、赴巴黎取景的型男主廚電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》，於2025年在台灣上映。電影集結原班人馬回歸，並邀請韓團「2PM」玉澤演首度演出日本電影，讓本片成為日韓男神夢幻聯動，也因為和木村合作倍增打開了台灣的知名度。

現已是韓國超人氣男神、野獸派團體隊長玉澤演(Ok Taec-yeon)23日旋風現身新光三越台北信義新天地,出席紐約藥房保養權威 Kiehl’s 契爾氏新品「急護霜」發布記者會。

玉澤演 表示，台灣他最愛在地活力、美食與街頭人情味，之前長時間在台灣的玉澤演,再度展現親民魅力,一開口便用中文熱情打招呼:「大家好!我是玉澤演,好久不見!」,坦言這次來台心情格外放鬆,甚至笑說自己「好像真的住在台灣了」。

玉澤演提到《型男主廚三星夢》合作木村拓哉，他是木村的粉絲，初次合作讓他非常緊張，他大喊『天啊！真人就在我面前！』」他與木村是直到開拍才初次見面，「木村前輩只簡單說了請多指教，就立刻開拍，所以讓他有點緊張。但相處後發現木村為了怕他受寒，特地購買保暖衣物，讓他感動直呼：「我愛你！」玉澤演的認真也讓木村印象深刻，製片為他準備的翻譯在第六天就不見蹤影，木村驚嘆的發現：「他已經可以直接用日語交流，真的很厲害！」

玉澤演也非常投入，為了詮釋角色，他事前完整觀賞日劇版，還特地到日本學習烘焙，展現高度敬業精神。他形容自己飾演的「元」雖然是個麻煩製造者，卻能為廚房帶來活力，並認為兩人最大的相似點就是：「在信任某人之前需要時間，但一旦相信了，就會貫徹到底。」 來台灣玉澤會忍不住大啖牛肉麵和珍珠奶茶,「因為完全沒有人在管我(笑)」。 不過,長時間拍攝加上台灣濕熱氣候,對肌膚狀態是一大考驗。玉澤演坦言,來回各個國家天氣溫差跟長時間上妝、拍攝節奏日夜顛倒的,讓他肌膚出現泛紅、乾癢等不穩定狀況。這時,他的「急救關鍵」的急救霜便派上用場。他特別提到,急護霜的質地輕潤、吸收快速但又有剛剛好的保濕度,即使在悶熱天氣下使用，也毫無負擔,能迅速舒緩不適,讓肌膚回到健康穩定狀態。