在台發表最新影像製播解決方案 Sony獨家技術成就精彩故事
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
2026年度媒體及娛樂產業盛事，NAB （全美廣播協會）大展，日前剛圓滿落幕。Sony於活動中聚焦展出的最新專業轉播及影像製作解決方案，昨（10）日也移師來台展出發表，包括專為大型演唱會及運動賽事設計的現場Live製播解決方案、結合自動追蹤與AI 指令的進階影像技術，還有融合實境與虛擬製作的最新應用；今年Sony以「The Power Behind Your Story（成就精彩故事的力量）」為主題，透過拍攝、顯示及整體工作流程等全方位領先技術，支持專業影像工作者捕捉高品質影像、實現多元的創作想法。
Sony Taiwan此次展出年度重點技術的同時，也正式宣告台灣極具指標性的專業影音製作公司「無限映像製作有限公司」，將購置Sony旗艦UHD OB車的合作計畫；無限映像擁有包括日韓台一線歌手團體演唱會、世大運、職棒賽事以及Alex Honnold攻頂台北101國際級協拍等豐富活動轉播經驗，身為台灣4K製播先驅，多年來也攜手Sony優異的設備，打造許多精彩影像作品。
憑藉領先業界的技術與高度擴充性，Sony頂尖現場製作解決方案，成為大型演唱會、國際美式足球聯盟（NFL）超級盃等級國際重點運動賽事Live轉播的首選；結合AI自動追蹤、跨機型協作及遠端操控整合，不僅提升製作效率，更引領現場Live轉播技術邁向新高度，支援專業團隊捕捉每一個精彩瞬間。
首度在台亮相的新一代系統攝影機HDC-5500RV，承襲 HDC系列優異畫質與高穩定性的優勢，並大幅提升影像表現、系統擴充性（支援更多傳輸路徑與基礎設定選項），以及跨機型一致調色的易用性，新系列亦針對嚴苛的光源條件，提供更寬廣的動態範圍與多種操作模式；同時，亦可搭配Sony Cinema Line 數位電影攝影機系列拍攝，展現更具電影感的製播品質。
PTZ自動取景攝影機 BRC-AM7 (韌體3.0版)、SRG-A40 與 SRG-A12(韌體4.0版) 也將推出韌體更新，運用 Sony 最新 AI 技術，擴展豐富功能以支援運動轉播、教育、企業內容創作等多元製作需求。此外，MLS-X1切換器也於現場展出，能在多個攝影棚間共享輸入與輸出訊號，並可視製作規模動態調整硬體與邏輯配置，靈活應對從單一小型節目到大型多格式（如 4K/UHD 與 HD）活動的複雜需求，大幅提升製作效率。
更進化的Sony Networked Live系統，也為現場製作與遠端協作，帶來全新突破。在台特別展出NXL-ME80媒體邊緣處理器與RM-IP500遙控系統，能遠端操控PTZ攝影機，大幅提升多機協作效率。此解決方案支援高效的IP遠端製作，讓製作團隊能靈活調度資源，實現跨地點即時協作；現場也展示了AI語音指令應用，可透過語音輕鬆控制攝影機與製作設備，簡化操作流程並提升現場反應速度。
Sony積極支援新型態內容創作，包含AR/VR應用與綠幕製作；透過Ocellus無標記攝影機追蹤系統，讓創作者能輕鬆實現融合實境與虛擬的影像製作，簡化流程並提升效率；Ocellus相容搭配市場上大多數攝影機，並採用先進的視覺追蹤技術，無需在拍攝現場安裝任何標記，即可透過內建多重感應器自動建立3D地圖，精準追蹤攝影機與主體動作，適用於各種虛擬製作、即時合成與空間內容創作場景；透過不僅能提升製作靈活性，更大幅降低設備安裝與維護成本，為影視創作者提供高效且更不受限的製作支援。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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