在台移工逾85萬 移民署：當車手或涉金融詐騙有7成是「合法移工」

圖為內政部移民署大樓。 圖：移民署／提供

[Newtalk新聞] 受到全球化浪潮影響，在台移工及僑外生等外來人口逐年成長，針對部分對象遭到詐騙集團利誘，而擔任領款車手或販賣電信門號及金融帳戶之違法行為。據勞動部統計資料顯示，截至今年9月底，在台移工已高達85萬8,939人。另依據警政署統計資料，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，而「失聯移工」及「僑外生」則都不到2成。而移民署今（19）天指出，已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料提供給國家通訊傳播委員會（NCC）及金融監督管理委員會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶之監控管理。截至今年10月底，已提供相關資料逾1,055萬筆。

廣告 廣告

移民署表示，我國已正式邁入超高齡社會，由於人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題日益嚴峻，引進之移工人數亦持續增加，針對部分對象遭到詐騙集團利誘，而擔任領款車手或販賣電信門號及金融帳戶之違法行為，移民署積極與勞動部等相關部會攜手合作除透過多元管道進行多語宣導外，並已完成系統介接，即時將外來人口資料提供相關主管機關，強化稽查及監管作業。

依據勞動部統計資料，截至今年9月底，在台移工已高達85萬8,939人。另依據警政署統計資料，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，而「失聯移工」及「僑外生」則都不到2成。

移民署指出，該署落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生加強宣導識詐觀念及違法罰則。另已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料提供給NCC及金管會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶之監控管理。截至114年10月底，已提供相關資料超過1,055萬筆，將持續共同打擊詐欺犯罪，保護民眾財產安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日緊張對峙！顧立雄：中國是麻煩製造者來源

詩》冬之旅 -送陳耀昌醫師