在台習慣快戒掉！日本飯店業者揭房客「4大失禮行為」：這1舉動恐觸法

日本神戶一間飯店近日在短影音平台發布影片，點名房客最常犯的「4大NG行為」，提醒旅客務必遵守規範，其中部分行為甚至可能觸法。（示意圖／PIXABAY）

近年來台灣民眾掀起旅日熱潮，日本成為出國旅遊的首選。然而，若未留意飯店規定，一不小心就可能成為「失格旅人」。日本神戶一間飯店近日在短影音平台發布影片，點名房客最常犯的「4大NG行為」，提醒旅客務必遵守規範，其中部分行為甚至可能觸法。

日飯店業者揭房客4失禮行為 1舉動恐觸法

日本神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」於官方TikTok盤點了飯店人員最困擾的不當行為。首當其衝的便是「擅自帶走毛巾」，業者強調，大毛巾與洗臉巾屬於飯店資產，經清洗消毒後會重複提供給其他房客，性質與牙刷、刮鬍刀等拋棄式備品不同。若房客退房時順手牽羊，依法可能涉及竊盜罪。

此外，飯店也列出另外三項令房務人員頭痛的行為：

在浴室內染髮： 染料若不慎殘留在磁磚或衛浴設備上，產生的汙漬極難清除，將大幅增加清潔負擔。

用快煮壺煮泡麵： 客房提供的快煮壺僅限燒開水使用。若直接在壺內烹煮泡麵，殘留的油汙與異味難以徹底根除，會嚴重影響下一位旅客的使用品質。

禁菸房內吸食電子煙： 業者提醒，即便使用電子煙，在禁菸房內同樣是不被允許的行為。

飯店業者強調，這些行為不僅會增加房務人員的工作量，更會直接損害後續入住旅客的權益。呼籲所有旅客出國觀光時，應尊重當地住宿禮儀，共同維護良好的住宿環境。

