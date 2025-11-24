在台設子公司要多少錢？ 輝達副總一聽驚呆：那麼小





北市府與新壽已合意解約北士科T17、T18的土地，北市府下一步便是輝達擬訂地上權案，而台北副市長李四川今（24）日透露，北市府希望輝達在台灣設立子公司，輝達副總裁Scott Ekman詢問子公司的資本額要多少，李四川回答「預估8億」，當時副總裁Ekman 驚訝，「什麼！small money這麼小的錢」。

根據《聯合報》報導，李四川今天接受媒體人尚毅夫專訪時表示，對於北市府接下來與輝達專案設定地上權案簽約，北市府與新壽完成塗銷地上權、土地還北市府後，市府就可以與輝達簽約，不過簽約地上權輝達必須要先送「投資計畫書」讓市府審查，審查完才能簽約，輝達稱最起碼要有兩個月的工作天，所以北市府預計農曆年前，就可以與輝達簽約。

李四川指出，由於黃仁勳每年農曆年過年前，都會來台灣參加尾牙，如果黃仁勳會來，就在台灣由黃仁勳親自簽約，沒有就是由副總裁代表。而這個月輝達副總裁跟市長蔣萬安會面時，就親自送來意向書，表明輝達一定會用這一塊地；此外，北市府還要進行T17、T18中間道路的都市計畫變更，初步看起來，可能會移出三分之一土地當道路、三分之二給輝達當基地。

至於輝達在台北市成立子公司，李四川分享，輝達沒有「投資上限」，他提到，輝達副總裁Scott Ekman曾問北市府要求成立子公司，資本額要多少？他回答「預估台幣8億元」，當時副總裁Ekman的反應很有趣，對方第一反應竟是「什麼！small money這麼小的錢。」

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



