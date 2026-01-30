在台設第二總部 黃仁勳：有機會

輝達執行長黃仁勳30日穿著台灣特有花襯衫參加輝達台灣分公司尾牙，透露尾牙參加人數共有2千人。（鄧博仁攝）

輝達傳出將在北士科新洲美段的洲美國小預定地設立第二總部。創辦人暨執行長黃仁勳30日出席台灣分公司尾牙時回應說：「或許可能有機率」，強調目前輝達設計的晶片從只有GPU晶片，增加到7種，包括網通、交換器等，因此需要非常多的工程師。台北市長蔣萬安30日說，若輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

台電表示，已規畫文林變電所滿足輝達北士科總部用電需求，具有可放4到5台變壓器空間，即便輝達蓋第二總部，供電也能滿足。

輝達海外總部去年才確定落腳北市科，現在第二總部傳要蓋在附近的洲美國小預定地。黃仁勳昨日表示，確實有一些地點正在討論，有可能不只1座，強調總部越多越好，隨著台灣的業務量增加，因此辦公室的需求有其迫切性。

黃仁勳先前曾提出「Nvidia Constellation（星群）」計畫，不僅是單一總部，而是包含研發、展示及供應鏈管理於一體的綜合體，需要極大的腹地；而美國加州的總部，除了大型標誌性的建築Endeavor（奮進號）與 Voyager（旅行者號）總面積達3.5萬坪外，為了因應極速成長的員工人數，也陸續收購對街共7棟辦公大樓，形成Nvidia Campus（輝達校園），未來將拆除西邊舊建築重蓋全新的第3座大樓。

黃仁勳表示，輝達在台灣的成長非常快，過去只製造GPU，但現在製造網路晶片、交換機晶片、用於儲存和網路的智慧數據處理器（DPU），甚至還有CPU，設計的晶片種類從1種增加到了7種，台灣是生態系的起點，還需要很多晶片設計、系統設計、軟體工程師以及供應鏈夥伴，很多很多的人。

北士科T12旁邊的洲美國小預定地位於北士科西側，鄰近洲美快速道路，占地達4.7公頃，可作建地面積亦有4.2公頃，比T17、T18約4公頃更大，且基地完整不須縫合道路，該地又是市有地因此較無爭議。輝達曾二度實地場勘後相當心動，主因其形狀為扇形，與輝達星艦總部的外形類似，且先前輝達入駐北士科因T17、T18地上權卡關時，北市府也將其視為總部的備案。

台北市副市長李四川昨說，還未聽到輝達提出相關需求，若輝達希望用這塊地做第二總部，北市府樂觀其成且會全力配合。目前是教育用地，所有權人為台北市教育局，若輝達要使用必須經過都市計畫變更，因為涉及主要計畫變更，還要報內政部核定。

此外，針對輝達進駐北士科簽約T17、T18進度，北市府預計下周完成權利金審查，並在農曆年前簽約。據了解，雙方將由市府地政局與輝達在台子公司於2月10至13日間擇日簽約，蔣萬安、黃仁勳不會出面。