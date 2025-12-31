在台設籍新住民外籍父母 元旦起最長停留期延至1年

（中央社記者高華謙台北31日電）內政部今天說，民國115年1月1日起，放寬外國籍父母在台停留期間最長至1年，只要外國人持停留期限在60日以上的有效簽證，其子女「在台設有戶籍」，且有「懷孕」或「育有2歲以下親生子女」資格的外國人，即可申請延長停留期間。

內政部透過新聞稿表示，115年1月1日施行「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條規定，將放寬外國籍父母在台停留期間最長為1年，可減輕在台設有戶籍子女的外國人在懷孕期間及照顧2歲以下親生子女的負擔。

內政部說，只要外國人持停留期限在60日以上、未經簽證核發機關加註限制不准延期、或其他限制的有效簽證入國，其子女「在台設有戶籍」，且有「懷孕」或「育有2歲以下親生子女」資格的外國人，都可在台停留期限屆滿180日前，向移民署各直轄市、縣（市）服務站申請延長停留期間。

內政部說明，許多新住民家庭因需照顧年幼子女、產後身體調養或配偶須外出工作，而面臨育兒支援有限等情形，因此讓符合條件的外國籍父母延長在台停留期間，除有助提升新住民家庭人力調度彈性，也讓家庭成員相互分擔照顧責任，使家中成員得以安心外出就業，進而穩定家庭經濟基礎，減輕整體育兒與生活負擔。

內政部指出，外國籍祖父母如果在女兒懷孕期間申請再延長停留，須檢附其1個月內開立且載有懷孕週數及預產日期診斷證明書，或提供國民健康署編印的孕婦健康手冊，並有國內醫療院所蓋章或醫師簽章1個月內產檢紀錄。

另外，若是外國籍祖父母的子女是育有2歲以下親生子女，則須檢附孫子女出生證明、戶口名簿或其他可證明親屬關係文件的正本及影本各1份。

內政部表示，這次放寬外國人在台停留期間，象徵台灣社會對於新住民家庭的關懷與包容，未來內政部將持續檢視相關規範，並協調各部會推動更多元及友善新住民的服務措施；另也呼籲符合資格的外國籍父母，主動向移民署各直轄市、縣市服務站洽詢相關申請流程。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141231