在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆

中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。



陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教育開放以來最冰冷的紀錄，更坦言對此感到「膽顫心驚」，因為這往往是兩岸走向全面對立、甚至兵戎相見的前兆。他盼雙方能以此為鑑，極力維護僅存的學術交流火種，避免讓教育成為政治角力下的犧牲品。

廣告 廣告

陳振貴指出，台灣近年來的教育改革方向，最具爭議的莫過於「去中國化」，引發諸多討論，也長期讓中國方面持否定態度，如今，中國直接將矛頭對準鄭英耀，未來兩岸教育交流的阻礙勢必越來越高。​

陳振貴說，觀察賴清德的執政風格，行政團隊在兩岸路線上呈現「上行下效」的狀態，各部會首長必須呼應層峰對兩岸關係的決策與定調，教育方向同樣是如此。站在尋求國家永續與兩岸和平的立場，他期盼主政者要能夠接納社會對於兩岸和平發展的不同聲音。

陳振貴提到，他在2010年赴廈門、2011年赴北京談研究生、學位生開放來台，當時中國大陸對於兩岸學術與教育交流，抱持著相當開放的態度，彷彿兩岸交流的黃金年代，不過隨著政權更迭與政治氣氛急凍，學術領域如今已深受波及。

陳振貴指出，目前在台陸生僅剩約3000餘人，且多為舊生或短期研修，而過去全盛時期則有數萬陸生在台，陸生向來被視為兩岸的和平天使，年輕世代的共同生活與交流，是增加互信、消除偏見的最佳途徑。

更多風傳媒報導

