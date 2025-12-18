在台首腦李添最愛！太子集團34部豪車 北檢即將進行變價拍賣

記者楊忠翰／台北報導

檢方預計拍賣太子集團的34部名車。（圖／調查局提供）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，上月4日專案小組發動搜索行動，該集團在台涉及線上博奕、違法洗錢、隱匿犯罪資產及帛琉置產等犯罪行為，核心成員則是天旭國際科技公司負責人王昱棠及人資主管辜淑雯，檢警積極查扣犯罪所得，其中已查扣的34部名車，除已過戶到車商的3部名車外，其餘車輛將著手進行變價拍賣。

據了解，太子集團董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營詐騙營區，強迫被害人從事虛擬貨幣投資詐騙，從世界各地的民眾詐取數十億美元；太子集團表面上從事地產開發、金融服務和消費服務，卻暗中發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一；陳志及其共犯將部分犯罪所得用於購買奢侈品，包括名錶、遊艇、私人飛機、度假別墅及名車。

廣告 廣告

台北地檢署為了避免集團成員脫產，日前已向法院聲請扣押太子集團在台不法資產獲准，檢方查扣的資產包括不動產18筆、車位48個，總價高達38億1421萬餘元；除此之外，各式豪華名車多達34部，還有銀行帳戶60個，存款總額2億3587萬餘元，扣押物品總價逼近50億元。

太子集團在台最高領導者李添，非常喜愛這些名車，至少有20多部車是他所有；檢方認為，這些名車保存不易，為了避免久置造成價值減損，17日再次提訊李添在台特助李守禮，針對變賣名車一事進行偵訊，專案小組認定這些名車均屬於犯罪所得，將依法進行變價拍賣，同時以公示送達的方式告知車主。

檢方預計拍賣太子集團的34部名車。（圖／調查局提供）

更多三立新聞網報導

內容物曝光！AIT台北辦事處突收可疑包裹 刑事局出動防爆小組

裁定出爐！造謠砸80億歐元讓蕭美琴演說 網友辯反串法官不罰

頭部縫10多針！嬤過馬路被撞斷7肋骨 孫發文質疑騎士說謊

明親自輔導學生！16歲單親少女葬火窟 校長：她是副班長人緣好

