在台8年有感！外籍居民點出「台北3變化」：捷運更吵更晃、公園車變多

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一名在台北生活8年的外籍居民近日透過臉書粉專「外國倫看台灣」分享觀察，直言近年台北出現多項「有感變化」，包括捷運噪音增加、行駛更晃，以及公園內車輛明顯變多，引發不少台北民眾共鳴。

該名外籍居民指出，台北捷運近年「變得更吵」。他表示，過去因不適應路面噪音，外出時需戴抗噪耳機，反而覺得捷運站相對安靜；但近年站內開始播放大量有聲廣告，手扶梯旁也不斷循環播放「手扶梯兩側皆可站立」，車廂內還重複廣播「請不要吸煙，不要嚼檳榔」，多種聲音交錯，讓整體環境「像是菜市場」。

此外，他也感受到捷運行駛時的晃動感增加。他曾向站務人員反映是否能避免急煞、提前減速，得到的回應是列車由電腦控制，並非人為操作，因此應未調整；不過，他身邊的朋友也有相同感受，認為這幾年搭乘體驗確實不同。

除了捷運，他也注意到台北公園內的車輛變多。包括大安森林公園、二二八公園等地，常見公務機車巡邏，甚至有車輛直接駛入、停放公園內，影響空間品質與行人安全。他質疑，為何國外公園不需公務車進入就能管理，台灣卻讓車輛開進公園，讓行人的安全疑慮從人行道延伸至公園。

不過，他也肯定台灣的進步之處，例如台鐵自強號與普悠瑪班次增加，讓南北往返體驗更好。貼文曝光後，網友紛紛留言附和，直言「北捷真的變吵」、「晃動感這幾年很明顯」，也有人感嘆「可悲的是很多縣市，連人行道都沒有」。

