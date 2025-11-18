在同事群組八卦主管「彩旗飄飄」 女員工慘丟飯碗！法院判決出爐

大陸上海市青浦區一名劉姓女員工，因在同事微信群內的私下聊天內容外洩，被公司以「惡意攻擊、散布謠言」為由開除。（示意圖／翻攝自photoAC）

大陸上海市青浦區一名劉姓女員工，因在同事微信群內的私下聊天內容外洩，被公司以「惡意攻擊、散布謠言」為由開除，雙方鬧上法院。近日，上海青浦法院作出判決，認定公司屬違法解除勞動合同，需向劉女支付人民幣10萬餘元（約新台幣43.8萬餘元）賠償金。

《極目新聞》報導，劉女所在部門同事先前自行組建一個名為「延誤小仙女們」的微信群。由於對主管長期安排加班感到不滿，部分員工在群內以調侃方式發洩情緒，談及領導私生活等敏感內容。劉女也在聊天中附和，曾發表如「網點全部倒閉吧」、「彩旗飄飄」等語句。

沒想到，群內一名成員將聊天截圖轉發給其他同事，最終流入主管手中。該名主管後來在公司大會上公開宣讀聊天內容，事件迅速在公司內部引發熱議。隨後，公司以劉女捏造事實、惡意攻擊他人並損害公司聲譽為由，作出開除處分。

劉女認為，涉及員工與主管不當關係的話題並非由她提出，自己只是附和一兩句，且該群組僅十餘人，是相對封閉的小範圍聊天，並無大規模傳播能力；真正使事件擴大者，是主管在全公司公開聊天內容的做法。她主張自己的言論雖有不妥，但並未擾亂秩序，公司直接開除缺乏合法依據，遂提起訴訟，要求賠償10萬元以上。

公司則辯稱，十餘人的微信群屬於「公共場合」，劉女發表的內容構成對他人的誹謗，主觀惡意明顯，嚴重影響相關人員工作與生活，已達到員工手冊所規定的「情節惡劣」程度，因此開除合法。

青浦法院審理後認為，劉女的言行雖屬不當，但聊天群為封閉空間，本身不具備大範圍散布能力，事件擴大並非由她引起，她亦非不當言論的主導者，僅屬附和與閒聊，其行為不足以構成嚴重違規，更不必然需要以解除勞動合同作為處罰。公司未依比例原則採取較輕替代措施，屬過度處罰，構成違法解雇。法院最終判決公司應支付10萬餘元賠償金。

