在嘉義「嘉年華」影城前打手槍 男子被判拘役

〔記者林宜樟／嘉義報導〕賴姓男子今年9月4日晚間10點多，在嘉義市知名的「嘉年華影城」前椅子上，意圖供人觀覽，裸露下體進行「打手槍」動作，警方獲報到現場處理；檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯公然猥褻罪，判處賴男拘役30日，得易科罰金。

法院判決指出，賴男犯案當晚，坐在嘉年華影城椅子上，意圖供人觀覽，基於公然猥褻犯意，在不特定人可共見共聞的場所，以俗稱「打手槍」的手淫方式，裸露下體並徒手抽動進行猥褻行為，有一名女子在旁目擊。

偵訊時賴男坦承犯案，法院審理認為，賴男意圖供人觀覽，在影城前公然進行猥褻行為，實屬不該，考量他國小畢業、從事農業、經濟狀況勉持，坦承犯行，判處賴男拘役30日。

