在國道休息站睡著！車主醒來突收「1單子」 最高被罰1200元

生活中心／朱祖儀報導

不少人在國道開車累了，就會到鄰近的國道服務區休息一下。但近日一名網友表示，自己把車子停進休息站後睡著，醒來發現收到「關懷單」，驚呼「現在這麼嚴格嗎？」不少人表示，「這很客氣了，有些超過4小時會拖吊＋罰款！」

原PO在臉書社團「車床天地」分享一張照片，看到他收到「逾時停車服務區4小時關懷單」，不僅有他的停車紀錄，下方也提醒，「親愛的旅客您好，服務區停放車輛為4小時為上限，您的愛車已停放超過4小時，再配合停放規定，以免受罰。」

原PO忍不住驚訝表示，自己當時只是躺在車內的椅子上睡覺而已，「現在高速公路上的休息站裡的停車格，都已這麼嚴格了嗎？ 」

網友紛紛表示，「會有相關規定，通常是有考量」、「本來停留4小時就是規則，沒執行只是不想太嚴苛，開通知單只是告訴你他們有在算時間」、「要睡久一點，下交流道找汽車旅館，這樣佔著車位，其他人苦苦找不到位置停怎麼辦」、「可能怕人在休息站車宿」、「這樣已經可以罰600～1200，但高公局先開關懷單勸導，很好了。」

事實上，高公局曾指出，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔，也可依「道路交通管理處罰條例」，開罰600元至1200元。

