在國道內線車道「開時速97km」挨罰3000元！駕駛求撤銷吞敗…還多繳300

台南市陳姓男子前年開車上國道3號，因行駛於速限110公里內側車道，只開時速97公里，被警方取締「未依規定以最高速度行駛車道」開罰3000元；陳男不服，向高雄高等行政法院提起訴訟，但法官勘驗相關證據，認為裁處並無違誤，違規事實明確，因此駁回告訴，他須負擔300元訴訟費，全案可上訴。

判決指出，陳男2024年10月4日傍晚5時3分許，開車行經國道3號北向335.3公里處，靠近台南仁德路段，因行駛於速限110公里內側車道，行駛速度為97公里，未依規定以最高速度行駛車道，被警方依道路交通管理處罰條例開罰3000元。

陳男認為，雖行駛內側車道未達最高速限，但當下有超中線車道的其他車輛，當下已執行超車，且當下基於行車安全及避免因儀表誤差超速，才沒提高最高限速，主張符合超車車道用途，警方違規取締，缺乏合理依據，不符比例原則，提起行政訴訟。

法官當庭勘驗採證影像，陳男行駛再內側車道時，同車道前方並無車輛行駛，車流順暢，無不能加速行駛等情，確實有未以規定以最高速度行駛違規事實。

此外，警方的雷射測速儀經檢驗，領有合格證書，也在有效期限內的法定度量衡器，具公正性及正確性，因此認定裁處並無違誤，違規事實明確，未採信陳男主張，將告訴駁回，須負擔300元訴訟費，全案可上訴。

