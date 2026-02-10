在國道車拋錨嫌拖吊貴！車主竟自己推車下交流道

國道8號台南安定路段日前發生一起離譜事件。一輛自小客車因引擎過熱故障停在車道上，國道拖吊業者路過報價基本拖吊費1500元，若使用車載則需加收900元，總計2400元。故障車駕駛認為收費過高，堅持自己找保養廠來拖吊，雙方在現場僵持不下，導致後方車輛大塞車。

面對員警要求盡速移車，駕駛竟選擇自行將車從中線推到路肩，再一路推下約15公尺外的平面道路。當事拖吊業者表示，當時正要前往用餐，看到故障車輛後主動停下協助，收費標準完全按照中央規定辦理。業者同事透露，該駕駛聲稱叫保養廠來拖只要800元，對國道標準收費相當不滿，過程中還不斷辱罵拖吊人員。

廣告 廣告

國道警察新市分隊分隊長黃士原指出，該駕駛雖將車輛推離現場，但因未能及時排除故障，且擺設故障標誌距離僅約10餘公尺，未符合道路交通管理條例規定的100公尺標準，將處1500至3000元罰鍰。諷刺的是，駕駛為省下拖吊費，反而吃上金額相當甚至更高的罰單。

高速公路局公告的收費標準明確規定，一般小客車在里程數10公里以內、底盤高於15公分、新車價值小於200萬元的情況下，收取1500元基本拖吊費。視情況可能加收現場作業費900至4000元不等，依據車輛衝到上下邊坡、後輪破損或低底盤等特殊狀況收費。

另外國道1號彰化埔鹽路段也發生重大事故。一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車，輪胎皮在北上207公里處行駛途中脫落，掉落在車流繁忙的國道中央。當時車流量大、車速快，脫落的胎皮宛如隱形地雷，導致後方來車閃避不及接連碰撞。

受害駕駛描述，行經該路段時突然撞上路面不明物體，車輛瞬間劇烈彈跳、方向盤失控，驚魂未定地將車停靠路肩後，發現一整排車輛早已在原地等待拖吊。經警方統計，這起事故共造成13輛車受損，其中包括剛購買的新車，底盤、保險桿、水箱冷排、大燈等多處破裂，維修費用恐高達數十萬元。

國道第三公路警察大隊表示，該聯結車駕駛因裝載物品未綑綁牢固導致胎皮脫落，將依道路交通管理處罰條例開罰最高6000元。除罰款外，駕駛還必須負起後續連帶賠償責任，面對13部受害車輛的鉅額求償。

兩起事件凸顯國道安全重要性。民眾表示，高速公路上車速快，任何危險行為都可能造成嚴重後果。國道警方呼籲駕駛人上路前務必檢查車輛狀況及裝載安全，車輛故障時應以安全為重尋求專業協助，切勿為省小錢而冒生命危險。

更多品觀點報導

女毒蟲拖行警察撞護欄致死！庭上辯：以為他會放手

孕婦騎車自撞燈桿噴飛20米！臨盆前夕釀一屍兩命悲劇

