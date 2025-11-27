在圍牆邊拯救寶貴生命 全國大專績優校安人員獲表揚
〔記者林宜樟／嘉義報導〕全國大專院校校安人員投入校園安全工作，保護學生安全，教育部今天舉辦「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮，共17位績優人員及15位服務超過15年的資深優良校安人員獲表揚，獲獎者德明財經科技大學校安中心主任黃力投入校安工作18年，曾安撫、勸導欲輕生的學生，在圍牆邊拯救寶貴生命，能夠獲獎，期許自己能持續成長，發揮更大效能。
頒獎典禮在長榮文苑酒店進行，由蔦松藝術高中及正心中學學生進行舞蹈表演，並感謝校安人員長年付出；教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝說，因應教官離退，校安人員逐漸取代軍訓教官成為校園安全防護的主要力量，目前全國大專校院計有近千名校安人員，工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域，期望未來能有更多優秀人才加入校安人員的大家庭，為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。
黃力於2007年10月任職校安人員，目前擔任校安中心主任暨生輔組長，經驗豐富，發生緊急突發事件時能當機立斷有效處理，曾獲教育部友善校園優秀學務人員獎、傑出學輔主管獎及資深續任生輔組長獎；他說，平時工作如處理學生車禍、校園安全等，曾3度勸阻欲輕生的學生，有次學生已在圍牆邊，情況危急，經安撫而拯救寶貴生命，而現在校安工作更為複雜，如毒品防治、霸凌、性平案件及校外宿舍訪視等，只有不斷挑戰自己，才能有所突破，持續成長。
績優校安人員獲獎者為中華醫事科技大學王聲越、弘光科技大學王璿綸、樹德科技大學邢鼎賢、清華大學周易行、臺北大學林筱光、政治大學徐契舜、實踐大學翁基鴻、清華大學高天慶、美和科技大學曾溫龍、德明財經科技大學黃力、彰化師範大學黃永助、高雄醫學大學黃建嘉、馬偕醫學大學葉瀚陽、朝陽科技大學劉志明、臺南大學劉碧鈴、中原大學謝金源及南臺科技大學關長順。
資深優良校安人員獲獎者醒吾科技大學劉新木、臺北大學陸志堅、宏國德霖科技大學許晴、德明財經科技大學荊知名、中華大學張生生、中原大學謝金源、元培醫事科技大學鍾怡平、陽明交通大學陳天生、長庚科技大學王文進、亞洲大學陳國瑀、台南應用科技大學郝春富、樹德科技大學蔡福記、高雄師範大學黃興國、高雄科技大學唐孟忠及高雄醫學大學劉秦豪。
更多自由時報報導
中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……
不尋常！極區上空暖冷空氣對峙 鄭明典聯想到「超強寒流」
身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光
好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空
其他人也在看
情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議
新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權自由時報 ・ 1 天前
校內無心碰撞竟惹禍 女學生慘遭學長剪髮拖行｜#鏡新聞
又發生校園暴力事件！發生了非常誇張的校園暴力！昨天（11/24）新北市永和一所高中，一名高三的學長，不滿高一的學妹在校內擦撞到他肩膀，竟然情緒失控，二度跑到對方教室叫罵，甚至還直接闖進教室，把女學生從3樓拖行到1樓，甚至還拿出剪刀剪下女學生的頭髮，造成女學生身心受創。家長也在事發後馬上跑到派出所提告，表示絕不姑息校園霸凌。鏡新聞 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 6 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 5 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 21 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 2 小時前