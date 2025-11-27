在圍牆邊拯救寶貴生命 全國大專績優校安人員獲表揚

全國大專校院績優校安人員獲得表揚。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕全國大專院校校安人員投入校園安全工作，保護學生安全，教育部今天舉辦「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮，共17位績優人員及15位服務超過15年的資深優良校安人員獲表揚，獲獎者德明財經科技大學校安中心主任黃力投入校安工作18年，曾安撫、勸導欲輕生的學生，在圍牆邊拯救寶貴生命，能夠獲獎，期許自己能持續成長，發揮更大效能。

頒獎典禮在長榮文苑酒店進行，由蔦松藝術高中及正心中學學生進行舞蹈表演，並感謝校安人員長年付出；教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝說，因應教官離退，校安人員逐漸取代軍訓教官成為校園安全防護的主要力量，目前全國大專校院計有近千名校安人員，工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域，期望未來能有更多優秀人才加入校安人員的大家庭，為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。

黃力於2007年10月任職校安人員，目前擔任校安中心主任暨生輔組長，經驗豐富，發生緊急突發事件時能當機立斷有效處理，曾獲教育部友善校園優秀學務人員獎、傑出學輔主管獎及資深續任生輔組長獎；他說，平時工作如處理學生車禍、校園安全等，曾3度勸阻欲輕生的學生，有次學生已在圍牆邊，情況危急，經安撫而拯救寶貴生命，而現在校安工作更為複雜，如毒品防治、霸凌、性平案件及校外宿舍訪視等，只有不斷挑戰自己，才能有所突破，持續成長。

績優校安人員獲獎者為中華醫事科技大學王聲越、弘光科技大學王璿綸、樹德科技大學邢鼎賢、清華大學周易行、臺北大學林筱光、政治大學徐契舜、實踐大學翁基鴻、清華大學高天慶、美和科技大學曾溫龍、德明財經科技大學黃力、彰化師範大學黃永助、高雄醫學大學黃建嘉、馬偕醫學大學葉瀚陽、朝陽科技大學劉志明、臺南大學劉碧鈴、中原大學謝金源及南臺科技大學關長順。

資深優良校安人員獲獎者醒吾科技大學劉新木、臺北大學陸志堅、宏國德霖科技大學許晴、德明財經科技大學荊知名、中華大學張生生、中原大學謝金源、元培醫事科技大學鍾怡平、陽明交通大學陳天生、長庚科技大學王文進、亞洲大學陳國瑀、台南應用科技大學郝春富、樹德科技大學蔡福記、高雄師範大學黃興國、高雄科技大學唐孟忠及高雄醫學大學劉秦豪。

全國資深優良校安人員獲獎。(記者林宜樟攝)

德明財經科技大學校安中心主任黃力(右)投入校安工作18年，曾拯救學生寶貴的生命。(記者林宜樟攝)

蔦松藝術高中學生舞蹈表演。(記者林宜樟攝)

正心中學學生感謝校安人員的付出。(記者林宜樟攝)

