在地人不捨！台北「神級小火鍋」將熄燈 老闆親吐原因

台北萬華在地經營21年的小火鍋「台灣的鍋」驚傳熄燈，將於今年2月底結束營業，店家也公布歇業原因。（圖／翻攝自Google Maps）





台北萬華在地經營21年的小火鍋「台灣的鍋」驚傳熄燈，將於今年2月底結束營業，店家也公布歇業原因。

小火鍋歇業

有民眾在「我是萬華人Chill Wanhua」上發文指出，跨年夜去寶興街上吃台灣的鍋，發現店家公告只營運到2月底。

店家曝原因

公告上寫著「受大環境影響，物價漲不停、高工資人力匱乏、本店租約將至、租金要調漲60％，各項成本費用不斷提升已無法承受，將營運到115年2月底歇業，再尋他處繼續為您服務，拜託大家幫台灣的鍋找家」。

民眾反應

對此，原PO感嘆「從小時候吃到大，老闆爽朗的招呼著、員工們辛勤的工作著，還是不敵房屋的租金成本」，許多在地人同樣感到不捨，也對租金調漲的幅度感到不滿，留言表示「房租到底在漲什麼」、「有好房客勝過一切，房東請三思啊」、「感覺房東是要趕房客了」。

廣告 廣告

店家公告。（圖／翻攝自我是萬華人Chill Wanhua 臉書）

更多東森新聞報導

國運抽中「下下籤」！詹惟中5點示警：務必要小心

新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

南鯤鯓去年抽「下下籤」牌樓倒了 今年代表字出爐

