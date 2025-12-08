在地人也搞不清楚！ 高鐵嘉義.台南站相似度超高

嘉義縣 / 綜合報導

高鐵嘉義站跟台南站，建築設計幾乎一模一樣，甚至有民眾一出站就產生「走錯站」的錯覺，兩站不僅一樓大廳，設計風格極為相似，甚至連內部店家的佈局，也幾乎一模一樣，有旅客是用柱子顏色，來判斷是嘉義還是台南；對此，成大建築系兼任教授曾經揭露，背後的原因其實跟高鐵興建初期的，經費與用途有直接關係。

台南高鐵站驗票閘門，旅客來去匆匆，大家提行李各奔東西，往北一點走，嘉義站的人潮也不少，但等等一眼望去，不管是設計還是風格，怎麼有點像台南高鐵站。

廣告 廣告

來自嘉義的立委蔡易餘，就在臉書上PO文分享，說搭高鐵不小心搭錯到台南，還是末班車所以沒車北上，並懊惱寫下這個建築物，不管妳長得再怎麼像嘉義，妳終究就不是嘉義，高鐵台南站民眾說：「就是，對，整體都滿像的。」高鐵台南站民眾說：「還滿相近的，如果沒看招牌的話，就是沒有看牌子，可能認不出來這樣子。」

兩地的高鐵站，真的很像嗎？有網友就比對了大廳場景，仔細看閘門附近，台南站有超商販賣機，還有進駐店面，嘉義站也有販賣機，整體風格跟設計相似度將近九成，只差在嘉義站多了公佈欄，難怪有人搞錯。

高鐵嘉義站民眾說：「會啊，肯定會嚇一跳，而且我都「嗶」出站了，我一定是在搭那個電扶梯下來的時候。」高鐵嘉義站民眾說：「才會想說，這邊是嘉義喔，喔，這邊不是台南，然後已經來不及了。」高鐵嘉義站民眾說：「因為我已經「嗶」出站了。」高鐵嘉義站民眾說：「一到站以為自己沒搭到高鐵一樣，很像，然後一出站，哇，怎麼會有那麼像的地方，這樣。」

有通勤族分析，如果要判斷嘉義或台南，就要看連鎖壽司店的位子，另外直覺的判斷方式就是，車站大廳層柱子顏色，嘉義是藍色，台南是黃色。成大建築兼任教授趙尉翔也曾分享，他們之所以這麼像，是因為兩站一開始設定為測試站，當時聯外道路都沒有站體就蓋好了，包含軌道都是用來測試高鐵運作，加上當時預算有限，「設計費」只付一筆，才會造成兩站風格雷同的狀況，沒想到幾年後，變成通勤族間的有趣話題。

原始連結







更多華視新聞報導

颱風丹娜絲襲台 3列高鐵斷電卡軌道影響600旅客

台版迪士尼？ 歐樂沃築夢城堡秀手稿澄清：原創設計

1年3起行動電源自燃 雙鐵：應隨身攜帶

