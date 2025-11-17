在地人敲碗成功！新竹「知名蛋糕店」停業曝喜訊：快閃巨城

LADY M限時回歸的開心果千層蛋糕，單片290元，9吋2900元。（LADY M提供／朱世凱台北傳真）

耶誕節腳步接近，節慶甜品陸續出列，LADY M不只開賣「聖誕可麗捲餅禮盒」，更回應網友敲碗，宣布快閃新竹巨城；三澧餐飲集團去年聖誕蛋糕熱賣4000個，今年再推熱銷款呈現奢華感。

LADY M於2017年進駐台灣後陸續拓點，其中2022年在新竹縣竹北市的遠東百貨展店，未料2024年12月熄燈，掀起一票在地人敲碗「可以來新竹巨城嗎？」如今品牌宣布11月20日至12月8日在新竹巨城與大眾見面，帶來多款經典與人氣口味，現場將販售多款經典千層蛋糕，包括原味千層、伯爵茶千層、巧克力千層，以及粉絲熱烈期待回歸的開心果千層蛋糕，除千層系列外，本次也推2款經典蛋糕，包含雲朵起司蛋糕與濃郁香醇的皇冠巧克力蛋糕。自11月22日至11月24日，任選4片蛋糕可享優惠價1000元；同時自11月22日起，單筆消費滿 1999元即可獲贈「不鏽鋼蛋糕刀」乙支，數量有限。

LADY M 2025聖誕可麗捲餅禮盒，精選12入迷你可麗捲餅。（LADY M提供／朱世凱台北傳真）

另外，品牌順應耶誕推出「LADY M 2025聖誕可麗捲餅禮盒」，精選12入迷你可麗捲餅，包含香草、榛果巧克力、伯爵茶與抹茶四款經典風味，每款各3入。11月17日至12月1日於官網開放預購，12月10日至12月19日即可前往下單時指定門市領取，每日預購數量有限，售完將提早結束預購。

三澧餐飲集團橙香巧克力蛋糕，6吋990元。（三澧餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

今年三澧餐飲集團沿續經典之作，推出熱賣25年橙香巧克力蛋糕、法式栗子泡芙塔及2024熱銷冠軍香緹青蘋果戚風。其中「橙香巧克力蛋糕」以濃郁黑巧克力邂逅西班牙瓦倫西亞夏橙糖漬橘皮，在苦甜與果香之間譜出絕妙和弦，比利時 73％ 黑巧克力的絲滑質地，融合英式鮮奶油的細緻柔順，交織出布朗尼與慕斯之間的經典口感。

