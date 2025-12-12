在地人照顧在地人 新北表揚18個績優社區

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市政府今天表揚18個績優社區，頒獎肯定社區夥伴長期深耕在地服務，也感謝各社區展現「在地人照顧在地人」的精神，讓新北成為更宜居的城市。

新北市政府表示，選拔結果卓越組卓越獎由三芝區福成社區獲得。該社區以永續發展為核心，整合兒少照顧、婦女培力、長者健康促進等多元方案，並推動社區產業與特色小旅行，建構互助支持網絡，呈現卓越永續的社區模式。

績效組優等獎的4個社區發展協會，將代表新北市參加115年衛福部金卓越社區選拔。包括板橋區三民社區以多元福利方案為主軸，從銀髮健康促進、兒少課後陪伴到樂活大學課程，全方位營造友善園地；中和區莒東社區著重防暴宣導，透過志工創意行動，使居民成為社區防暴尖兵。

萬里區北基社區以長者營養餐食服務為特色，帶動長者走出家門、互相關懷，並設置兒少陪伴基地，協助偏區孩童獲得完善照顧。新店區中山社區則以資訊志工為亮點，協助長者運用科技設備，強化社區服務量能；並以奇蹟公園為平台推動環境教育，發展食農課程及低碳小旅行，凝聚居民參與。

此外，績效組甲等獎共10個社區，另有3個社區獲頒單項特色獎，展現多元服務面向。

新北市長侯友宜致詞表示，社區發展協會平時肩負照顧弱勢、長者與婦幼的重要任務。今年脫穎而出的18個社區展現強大服務量能，都令人感動。他盼鼓勵更多社區組織投入公共服務，共同打造友善、活力、永續的社區生活環境。（編輯：黃世雅）1141212