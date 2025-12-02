在地企業回饋社會 暖贈桃園消防三米帳篷提升救災效能

桃園市消防局第一大隊於今日下午舉辦消防器材捐贈儀式。圖：消防局提供

桃園市消防局第一大隊於今(2)日下午舉辦消防器材捐贈儀式，海田鐵架帆布企業有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，以實際行動支持消防局消防救災工作，特別捐贈三米帳篷供第一大隊所轄各分隊使用，協助消防人員在各類災害現場及勤務中，能有更完善的臨時遮蔽休息與指揮調度空間，強化救災效率與安全。

海田鐵架帆布企業有限公司捐贈三米帳篷供第一大隊所轄各分隊使用。圖：消防局提供

消防搶救如遇大型災害現場長時間執行，無論烈日曝曬或風雨環境，皆需臨時設置休息區及前進指揮所。海田帆布所捐贈的三米帳篷具備防水、抗風與快速搭設等特性，能在短時間內完成部署，提供穩定、安全的使用環境，讓消防同仁能在救災現場中獲得完善休整空間，有效提升整體救災效能。

廣告 廣告

海田鐵架帆布企業長期深耕帆布製品與帳篷設計製造領域，秉持誠信與品質至上的經營理念，除不斷追求產品創新外，更積極回饋社會，投入各項公益活動。此次捐贈，展現企業對消防工作的支持與肯定，也體現企業回饋社會的責任與溫度。

局長龔永信代表消防局受贈時表示，非常感謝海田鐵架帆布企業的熱心捐贈，不僅能提升救災現場的應變能力，更讓消防同仁在執勤時擁有更舒適、安全的休息空間，此善舉不僅是對消防工作的支持，更是對地方民眾安全的關懷與守護。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

聖保祿醫院獲捐贈24台輪椅 副院長滕春祐感謝業者關懷醫療需求

桃園施政滿意度奪六都第一 張善政：沒有最好只有更好