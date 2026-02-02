在地企業家有愛 台南下營76低收入戶獲贈春節祝福禮金

〔記者楊金城／台南報導〕感恩在地企業家張青鑑長年秉持「為善不欲人知」的精神，持續10多年在春節前夕送暖，今天(2日)在台南下營樂善堂發放春節祝福禮金，關懷下營區低收入戶家庭，以實際行動溫暖弱勢，有76戶低收入戶受惠，每戶3000元，弱勢戶拿到現金紅包相當開心。

今早，低收入戶就前來排隊，張青鑑和下營區長李宗翰一一問候，並提醒要保暖穿呼燒燒，張青鑑說，發春節祝福禮金，希望協助弱勢家庭減輕年節的經濟負擔，讓他們能安心過好年。

李宗翰代表台南市長黃偉哲出席致意，並親自頒發感謝狀，感謝張青鑑這份持之以恆的善行，多年來持續投入公益、默默行善，為地方注入穩定而長久的善的力量，也展現民間善心與社會關懷的正向循環，不僅實質幫助許多家庭，也為社會樹立良善典範。

