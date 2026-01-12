在地企業展大愛 鑫永銓慨捐三輛救護車幫助南投偏鄉

鑫永銓慨捐三輛配備精良的救護車幫助南投偏鄉，由縣長許淑華（中）代表接受。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣幅員遼闊、地形複雜，第一線消防救護人員經常需「與時間賽跑」，搶救生命分秒必爭；知名在地企業鑫永銓股份有限公司獲悉後，十二日慷慨捐出三輛配備精良的救護車及全套隨車救護器材給南投縣，由縣長許淑華代表接受；這批救護車將投入玉山及仁愛等偏遠地區第一線緊急救護勤務，提升偏鄉緊急醫療救援量能。

總部位於南投的鑫永銓公司，主要生產橡膠輸送帶，產品行銷全球，本著企業社會責任，多年來回饋鄉里不遺餘力，此次捐贈配備精良的救護車三輛，價值高達新臺幣九百九十萬元。

捐車儀式十二日在南投縣政府舉行，鑫永銓董事長張惠寬率領總經理林季佑等團隊出席，樂立富股份有限公司董事長柯伊晴、總經理張倡榮與南投縣消防局長陳興傑等也都到場，縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，向企業表達誠摯謝意。

許淑華表示，南投縣幅員廣大、地形複雜，第一線消防救護人員經常需「與時間賽跑」，搶救生命分秒必爭。鑫永銓是縣內具代表性的指標企業，這次捐贈三輛救護車，對南投縣內救護資源的即時補充與區域彈性調度，具有極為關鍵的助益。

許淑華指出，從疫情期間的急難救助，到此次大手筆贈車，鑫永銓一直是縣府推動緊急醫療救護最堅強的後盾。這三輛救護車將化身為穿梭縣內大街小巷的「生命載具」，把企業的溫暖與希望，傳遞到每個需要的角落。

張惠寬表示，鑫永銓秉持「愛護我們的南投、守護我們臺灣」，這次捐車特別選定玉山、魚池與仁愛等偏遠鄉鎮，希望將這份愛心送到最需要的地方，讓偏鄉民眾在緊急時刻也能獲得及時救援。