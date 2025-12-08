在地企業生達製藥捐贈清肺潤喉保養品 全力支持消防救災

在地企業生達製藥致贈清肺潤喉保養品，全力支持消防救災，由消防局第一大隊長邱國禎（右）代表受贈。（消防局第一大隊提供）

記者陳佳伶／新營報導

後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場十一月二十一日晚上發生火災，歷經十二天才完全撲滅，台南在地老字號生達化學製藥，連日送飲料為救災消防人員補充水分和體力，八日並送上自家研製的清肺潤喉保養品「養肺百益膏」，提供第一線消防人員保護呼吸道健康使用，也向守護城市安全的英雄致意。

烏樹林風災廢棄物暫置場十一月二十一日晚上發生火災，歷時十二日二小時五十分鐘在十二月三日晚上十一時卅分完全撲滅；期間南市消防局共出動車輛一七八車次、警義消四百六十三人次投入搶救，面臨高熱濃煙與艱困地形，相當辛勞。

廣告 廣告

生達化學製藥為感謝並支持消防人員日夜輪班救災，自十一月二十六日至十二月三日連續八日，每日送上五十杯手搖飲，為救災同仁補充體力。

八日上午生達化學製藥經理盧仲元、課長李禹奇代表該公司董事長范滋庭前往消防局第一大隊，致贈自家研製之清肺潤喉保養品「養肺百益膏」，由第一救災救護大隊長邱國禎代表受贈，提供第一線消防人員保護呼吸道健康使用。

范滋庭表示，消防人員在火場中需承受濃煙侵襲，呼吸道保養很重要；生達是深耕台南多年的在地製藥企業，希望透過產品回饋社會，為消防同仁的健康盡一份力量，同時也向所有守護城市安全的英雄致最高敬意。

消防局說，感謝生達製藥的關心與支持，希望拋磚引玉，有更多企業及團體投入消防資源提升與救災能量。

邱國禎表示，生達送手搖飲和致贈保養品，展現企業對消防工作的認同，提醒所有同仁在出任務時穿戴完整個人防護裝備，勤餘維持良好體能與健康，平時要落實健檢，確保在每次任務中都能平安出勤、平安返家，持續守護市民生命財產安全。