在地信仰暖守護 玉闕朝仁宮為明道中學考生祈福

▲明道中學主管代表全體師長，前往烏日玉闕朝仁宮，誠心向眾神尊上香祈福，為即將應試的考生集氣祝禱，祈願文昌開智慧、考運亨通。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為迎戰115學年度大學學科能力測驗，今（26）日良辰吉時，烏日玉闕朝仁宮迎來烏日在地優秀學府明道中學舉行學測祈福儀式，由校方主管代表全體師長，誠心向眾神尊上香祈福，為即將應試的考生集氣祝禱，祈願文昌開智慧、考運亨通。

▲玉闕朝仁宮亦致贈文昌筆予校方，象徵筆筆順利、才思泉湧。（記者林明佑翻攝）

此次祈福儀式由明道中學校長陳炤華率領徐副校長、林副校長，以及高中部、技高部主管與教學組長一同出席，依循傳統禮儀敬備考生名冊、文昌筆、素果等供品，場面莊嚴隆重。

廣告 廣告

▲玉闕朝仁宮董事長林華翊為明道中學優秀校友，長期投入教育事務，持續以實際行動支持學校發展。（記者林明佑翻攝）

陳炤華校長表示，玉闕朝仁宮是烏日地區重要的信仰中心，長期以來庇佑地方、護持學子，也一路守護明道中學的發展，此次特別帶領親師生前來祈福，希望透過信仰的力量，陪伴考生穩定心情、安心應試。他也提到，玉闕朝仁宮董事長林華翊為明道中學優秀校友，長期投入教育事務，持續以實際行動支持學校發展。

▲玉闕朝仁宮是烏日地區重要的信仰中心，長期以來庇佑地方、護持學子，也一路守護明道中學的發展。（記者林明佑翻攝）

玉闕朝仁宮董事長林華翊指出，文昌帝君主掌文運與智慧，廟方多年來持續為地方學子祈福，盼能以信仰力量安定考生心神、增長智慧。

林華翊也提到，本次供品除一般象徵清淨圓滿的素果外，學校另準備「科學麵」作為創意供品，寓意「台科大」，祝願考生順利錄取心中理想校系，展現別具巧思的祝福意涵。

祈福儀式中，玉闕朝仁宮亦致贈文昌筆予校方，象徵筆筆順利、才思泉湧。廟方並祝福，將於115年1月17日至1月19日應試的明道中學高三與技高三考生，皆能沉著應試、穩定發揮，考出理想成績。