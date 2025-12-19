在地共好、公益同慶 國光歡慶60周年

【記者柯安聰台北報導】國光生技（4142）18日歡度成立60周年，於台中潭子舉辦公益聖誕園遊會，董事長詹啟賢指出，國光生技走過蓽路籃縷、驚濤駭浪，已經從在地疫苗廠躍上國際舞台，感謝全體員工的付出，國光未來仍將與時俱進，深化國際合作；60周年活動串聯捐血公益、健康健走、社福宣導與永續市集等，落實企業以ESG（環境、社會、公司治理）為核心的在地連結與公共參與，將60周年里程碑轉化為社會影響力，並回饋社會及鄉里。



18日立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔及台中市衛生局副局長陳麗娟、潭子區長劉汶軒等貴賓也到場表達支持與祝福。立法院副院長江啟臣指出，60年來感謝國光員工，陪伴台灣面對一次又一次疫病威脅，國光不僅是台灣之光，如今也站上世界舞台，疫苗自主是國家的使命，疫苗產業是國家級產業，立法院絕對全力支持。



見證國光流感疫苗曾是政府赴中南美洲國家參訪最佳「伴手禮」的立委楊瓊瓔表示，國光生技不只是「潭子之光」，更是正港的「台灣之光」，在詹啟賢董事長的帶領下，國光早已走出台灣。看著國光走過一甲子，明年更準備大步向前、全面連結國際市場，讓台灣的生技實力在國際舞台上發光發熱。



台中市衛生局副局長陳麗娟也表示，國光是非常有活力的團隊，國光在潭子不僅是台中重要的防疫夥伴，更守護全國人民健康，公費流感疫苗一半以上由國光供應，現在也成為國際重要防疫夥伴，疫苗是重要的防疫戰略物質，國光一甲子的努力，不僅維護民眾健康，也把疫苗推廣到全球；60年來國光團隊一棒接一棒，穩健成長，造福更多人類，同時國光也不忘連結在地，照顧社區、關心同仁健康，堪稱是幸福企業。



國光生技表示，今年特別號召供應鏈夥伴共同做公益，並與在地社福單位協力推動愛心捐血與永續消費。除安排捐血車進駐與員工健走外，亦邀集在地小農與手作品牌參與永續市集，形成企業、社福與社區之間的「共好串聯」。協力社福夥伴包含捐血中心、家扶中心、博幼基金會及紅十字會；供應鏈響應企業包括侑盈空調、硹展工程、台灣純水、高源印刷、統一超商等。



國光生技成立於1965年，為台灣第1家專業疫苗研發生產公司，具備疫苗與生物製劑從研發到原液生產、充填包裝全程自製能力，陪伴台灣民眾走過數十寒暑，與國人共同度過重大疫情來襲的艱難時刻。國光生技現擁有美國、歐盟GMP認證，同時通過巴西、加拿大等多國認證，再加上2024年與WHO簽訂SMTA2合約，確保在疫情爆發時可在第一時間取得病毒株，迅速生產疫苗保護國人，在與國際合作強化台灣防疫韌性深具意義。（自立電子報2025/12/19）