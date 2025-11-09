在地勞工福音 李宇翔成功爭取林口就業服務站啟用

248251109a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市林口區就業服務站將於11月18日正式啟用，市議員李宇翔表示，自2023年起就持續關注五股、泰山、林口地區就業資源不足問題，並在首次總質詢中當面建議市長侯友宜於林口設立正式就業服務站，讓勞工能就近辦理失業補助、求職登錄與職訓輔導，減少往返新莊、板橋的舟車奔波。經兩年積極爭取與溝通協調，市府終於拍板啟用，象徵地方訴求獲得具體回應。

李宇翔指出，過去五股、泰山、林口三地僅設有「就業服務台」，若民眾需要辦理失業給付等業務，必須遠赴他區，對交通不便或經濟壓力沉重的失業者而言，是相當沈重的負擔。林口服務站的設立，讓勞工能就近獲得完整支援，也象徵市府在地方治理上邁出重要一步。

他進一步表示，林口近年人口成長快速，平均每月增加約五百人，實際居住人口已逼近十四萬人，生活圈規模早已具備獨立都市條件。市府應正視林口的發展趨勢，完善行政據點布局，讓居民能享有與都會區同等的公共服務品質。

李宇翔強調，林口就業服務站的啟用，不僅是一項行政據點的新增，更是地方民意長期努力的成果。未來該站將整合求職媒合、職訓輔導與失業給付等功能，提升服務效率與市民滿意度，為五股、泰山、林口地區的勞工創造更友善的就業環境。

李宇翔最後表示，從2023年的質詢倡議到2025年的正式落實，是地方與市府攜手推進公共服務的實例，也顯示政府願意傾聽民意、回應需求。林口就業服務站的誕生，象徵新北市行政能量的再平衡，更為地方勞工權益開啟新頁。

照片來源：新北市議員李宇翔服務處提供

