在地味職人心 大坑魚丸伯的人生風味課

吳副處長與陳校長感謝魚丸伯團隊到炎峰國小義煮。（記者扶小萍攝）





南投縣草屯鎮炎峰國小24日上午辦理「在地味．職人心—大坑魚丸伯的人生風味課」活動。活動源自南投縣長也是炎峰國小傑出校友的許淑華受到大坑魚丸伯人生故事與職人精神感動，主動邀請團隊走進母校，與全校900多位師生分享一碗魚丸湯背後的堅持與感動。希望以最接地氣方式，陪炎峰的學弟妹們上一堂別開生面的「人生風味課」。

教育處副處長吳美玲代表許縣長向魚丸伯團隊致意，並歡迎團隊為學童進行食農教育，今年5月魚丸伯也曾赴仁愛鄉互助國小煮魚丸，感恩團隊長期以來在南投偏鄉義煮。希望能讓學童瞭解食材從產地農場直到喝到一碗湯，希望能珍惜並心懷感恩。縣府會爭取最多資源，在老師陪伴下學童能做最好的自己。

廣告 廣告

魚丸伯帶領團隊提供學童美味丸子湯。（記者扶小萍攝）

炎峰學生數眾多，分三梯次讓全校學童都能分享美味魚丸。學校表示魚丸小吃攤看似平凡，卻蘊藏不平凡的人生歷程。魚丸伯吳明道從早期擺攤、打拚，到如今成為許多民眾心中記憶中的味道，過程中無數次面對挫折、重新出發的勇氣，活動不只是場美食體驗，更是一場「走動閱讀」的學習歷程。期盼學生將這次經驗延伸融入語文、社會及綜合活動等領域課程中，讓孩子把生活中的真實經驗，轉化為課堂上的學習資源。

吳副處長感謝魚丸伯到各學校服務。（記者扶小萍攝）

魚丸伯與其子也指出去年許縣長邀請到縣長母校來，今日準備虱目魚丸供學童品嘗，這是團隊到第181所學校服務，中寮、國姓、信義、仁愛與日月潭都走過。

陳校長贈感謝狀予團隊。（記者扶小萍攝）





陳校長贈感謝狀予團隊。（記者扶小萍攝）





炎峰國小陳恒聰校長也感謝團隊來為全校同學義煮，去年在許縣長促成下安排到炎峰，瞭解魚丸伯一生經歷起伏並在大坑登山口做魚丸湯，並發心到各學校義煮的勵志故事。希望學童能學習其奮鬥精神，日後有能力也回饋社會。

學校也特別感謝許淑華縣長以實際行動支持母校教育，透過這具溫度、接地氣的活動，讓炎峰學童理解，未來無論選擇什麼樣的人生道路，只要肯努力、願意堅持，就能像一顆看似平凡的魚丸一樣，在滾燙的人生湯頭中，煮出屬於自己的香氣與故事。



更多新聞推薦

● 賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠