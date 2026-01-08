民視新聞／綜合報導

台灣在地洗沐保養品牌，創立以來，秉持共生共好的理念，這次推出全新品牌體驗店，不僅貼近大自然，也結合科技與技術的感官體驗空間。

坐落於松山區靜謐巷弄，擺放許多植物，室內光線則是清澈柔和，在精油調配上，跳脫傳統香水前、中、後調的框架，以陽明山的自然現象，雲、霧、風、水，重新定義香氣層次，更首度整合手作體驗、企業客製贈禮與ESG合作，在專業講師引導下，現場調配專屬個人香氣，理解香氛如何在生活中陪伴自己。

在地品牌沐浴保養品 推全新體驗店 結合科技感官體驗空間

