在地團結拚初選 蔡昌達完成登記喊民調唯一支持

林岱樺(後排左)、黃飛鳳(前排左)、張漢忠(前排中)陪同蔡昌達(前排右)前往民進黨高雄市黨部完成初選登記。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 在立法委員林岱樺、市議員黃飛鳳、張漢忠等人陪同下，民進黨高雄市大寮、林園區市議員參選人蔡昌達，今(10)日前往民進黨高雄市黨部完成初選登記，並與黨部主委、市議員黃文益一同舉杯象徵祝賀的「當選茶」，展現參選信心。蔡昌達同時懇請選民於3月2日至4月10日期間接獲電話民調時，明確表達唯一支持立場。

蔡昌達表示，這是自己人生重要且關鍵的一役，回顧一路走來，特別感謝林岱樺在選情艱困時刻勇敢站出來力挺，情義銘記在心。他指出，歷經兩屆市議員選舉空窗期，始終未曾離開地方，持續關心基層需求，盼能順利通過黨內初選，獲得鄉親再次託付，繼續為大寮、林園地區服務打拚。

廣告 廣告

林岱樺強調，蔡昌達出身在地，長期深耕基層，對地方民眾的心聲與需求瞭若指掌，是最了解大寮、林園的候選人。她也分享自身政治生涯中的挫敗經驗，指出重新站起來需要極大的勇氣與韌性，並提到自己在長達8年的空窗期中，仍持續關心地方發展，深受蔡昌達多年來默默付出的服務精神感動。

林岱樺直言，「體內的血流與大寮、林園共生，對這片土地有不可割捨的情感」，此次初選因參選人數眾多，選情格外艱困，更需要在地團結、突破重圍，懇請鄉親在電話民調中唯一支持蔡昌達，讓真正了解地方的人有機會出頭天。

林岱樺與蔡昌達私交深厚，長年皆以熱心公益、踏實服務地方著稱，面對蔡昌達此次初選遭遇激烈競爭，林岱樺不僅公開站台力挺，日前更拍攝影片推薦，並為宣傳車錄製廣播內容，此次親自陪同完成登記，展現民進黨在地團結、相互扶持的政治能量，也為這場關鍵初選注入強心針。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

館長健身房遭爆「霸凌醜聞」？新北勞工局：如屬實將依法開罰

彰化檢舉達人遭認出挨轟「浪費警力」！警：執法以現場客觀事實為主

林岱樺(左一)、黃飛鳳(右一)、張漢忠(右二)力挺蔡昌達(左二)。 圖：孫家銘翻攝