在地學習接軌國際，台中僑泰高中雙語班5學子錄取世界百大名校。（圖：僑泰高中提供）

台中市僑泰高中雙語國際班，將迎來第二屆畢業生，在雙聯學制豐富資源的協助下，今年已有5名學子錄取世界百大名校，打破校史紀錄。

此次錄取百大名校的學生包括：吳承恩錄取排名36的澳洲蒙納許大學物理治療系，黃靖筌錄取澳洲蒙納許大學教育系，黎玨芸錄取排名42的澳洲昆士蘭大學社會學系，黃榆潔錄取排名65的紐西蘭奧克蘭大學媒體與螢幕研究系，黃邦益錄取排名88的美國波士頓大學化學系。

雙語國際班的黃靖筌，共錄取5所世界名校，他說學校規畫許多特色課程及國際交流活動，同學們常要針對專題共同探索，讓他學到溝通的技巧，並耐心聆聽與深入思考，一同合作朝目標前進。很感謝僑泰與布萊斯學院師長的引導，才能申請上多所海外名校，勇敢追夢。

同為雙語國際班的吳承恩，也拿到5所名校入場券，他說申請國外大學從來不是一條筆直的道路，而是明知曲折卻又必須不斷前進的歷程。回頭看這段旅程，不僅只是一個錄取結果，而是一段重新認識自己的過程。他勉勵學弟妹：「路會在你願意往前的時候出現，不一定要走得快，但絕不能停下腳步。」

黃邦益則說，他國中時罹患憂鬱症，從中國大陸回台灣求學，在僑泰雙語國際班就讀期間，就立下赴美求學的目標，並善用有限的時間，全力投入托福準備與海外學校申請。過程儘管雖艱辛，但每向前一步，都讓自己更加成熟，終於如願錄取第一志願錄取波士頓大學化學系。

應英科的黃榆潔表示，高三時前往姊妹校紐西蘭奧克蘭大學修習預科，語言與文化的差是嚴峻的挑戰，也讓她備感挫折，懷疑自己是否適合赴海外求學。所幸在適應新環境後，學會獨立思考，並主動開口溝通，更堅定自己的目標。她想告訴學弟妹，人生最可貴的是在害怕中仍願意往前走，只有勇敢跨出舒適圈，才能讓自己真正成長。

國際組組長魏伶如說，僑泰積極推動雙聯學制，與加拿大布萊斯學院、紐西蘭奧克蘭大學合作，為校內學生建立便捷的升學路徑。未來將深化合作關係，優化雙聯課程與升學輔導機制，讓更多學生能走向世界，實踐「在地學習、國際接軌」的教育理念。

校長温順德表示，僑泰4年前開辦雙語國際班，與加拿大排名第一的私中布萊斯學院合作，共推台加雙聯學制，學生修畢6門線上課程，畢業後即同時取得台灣與加拿大安大略省高中文憑，可以線上課程成績，申請美、英、澳、港、新等世界頂尖大學。去年又與紐西蘭奧克蘭大學國際學院簽約，搭配校內雙語課程，讓學生預修大學學分，提前與國際接軌。去年首屆畢業生，即有3位錄取世界百大名校，今年首波申請更有5人錄取，印證卓越的辦學績效。（寇世菁報導）