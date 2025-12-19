在地文學徵選 3書獲獎23日發表

「一一四年基隆文學創作出版獎勵」頒獎暨新書發表會，將於十二月二十三日下午二時在見書店舉行。（文觀局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為推動在地文學創作與出版，基隆市文化觀光局持續推動「基隆文學創作出版獎勵計畫」並將於二十三日舉辦頒獎暨新書發表會，邀請市民一同走進文字所描繪的基隆，透過獎勵優秀文學作品出版，展現基隆多元且具深度的書寫能量，引領讀者從人文故事、自然生態到城市記憶，重新認識這座港都獨有的文化風貌。

文觀局長江亭玫表示，今年徵件反應熱烈，投稿作品類型橫跨詩集、小說、散文、生態書寫與地方文史，充分展現基隆豐富而多元的創作能量，經評審委員嚴謹評選出三部兼具文學深度與在地精神的代表作品，分別為林益彰的台語詩集「舞雨ｅ的基隆囡仔」、王誠偉的文學長篇小說「人．魚．島」，以及張雯玲以基隆市鳥黑鳶為主角的生態書寫作品「風中舞者-老鷹四季的飛行圖譜」，三部作品分別從語言文化、城市想像與自然觀察切入，共同構築出立體而豐富的基隆文學風景。

江亭玫指出，獲獎作品橫跨語言文化、生態觀察與城市敘事，顯示創作者對地方書寫的持續投入與深刻回應；「一一四年基隆文學創作出版獎勵」頒獎暨新書發表會將於十二月二十三日下午二時在見書店舉行，活動免費參加。