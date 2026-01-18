在地早餐店老闆身體不適店休！鄰居「用點餐習慣化名」寫祝福：等老闆回歸

北市在地營業多年早餐店，老闆因身體不適店休，鄰居紛紛在店家鐵門上張貼紙條留言。圖／翻攝自路上觀察學院

北市一家在地營業多年早餐店，每天吸引大批學生及上班族消費，因老闆及老闆娘總是能清楚記得顧客喜好，親切模樣深植消費者心中；日前老闆娘突然張貼公告，因「老闆身體不適休息」，鄰居相當不捨，紛紛在店家鐵門上張貼紙條留言，盼老闆早日康復。畫面曝光，令網友感動直呼這就是台灣感性之處。

民眾在社群分享，工作室樓下有一間開了很久的早餐店，其中年邁的老闆娘總是能記住所有複雜的餐點，印象深刻，不過前陣子老闆娘貼出公告，表示因老闆身體不適，暫時休息；接著幾日，店家毫無動靜，鐵門上竟開始「長出一些東西」，仔細一看竟是顧客一一自我介紹，盼老闆早日康復，等待回歸。

貼文曝光，網友直言「老闆和老闆娘人一定不錯」，附近居民也分享，每天經過店家都會偷偷觀察多了哪些字條，感動表示「如果我是老闆，看到這個會哭出來」、「我週四也有拍到！才幾天留言就變這麼多」、「我是吃很多的張小姐，我好餓啊老闆」、「我是巧克力三明治只要抹兩層的陳小姐，祝老闆早日康復」、「沒有你的早上我都餓肚子」，同時感嘆此現象再次驗證了外國人所說「其實台灣人是生活在很棒的國家，只是自己不覺得」。

北市在地營業多年早餐店，老闆因身體不適店休，顧客於Google評論區盼早日康復，同時提醒消費者留意營業狀況。圖／翻攝自Google map

然而店家位於台北市中山區中山北路一段，老闆因病暫停營業消息傳開，網友也至Google評論留言，祝福老闆早日回歸，也提醒消費者欲前往務必確認營業資訊，以免撲空；其中一名女子則指出，家人日前才剛從澎湖特地前往台北探望老闆，目前仍在醫院，盼能早日見到老闆朝氣十足模樣。



