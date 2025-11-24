在地深耕 創世暖心禮包傳遞關懷

探訪案家

關懷弱勢植物人家庭，創世基金會製作3,200份「暖心禮包」，內含枕頭套、吸濕手握捲及家事皂三項，皆由創世義工們親手製作，希望透過手作的溫度，讓長期辛勞的照顧者感受社會溫暖、不孤單。

長年守護植物人的創世基金會，即將邁入第四十年，始終秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，為全臺植物人、近似植物人與重度臥床失智症者，提供專業的照護，陪伴需要幫助的家庭走出困境。花蓮分會也設立12年，並正籌設可服務90床的安養院，照顧在地弱勢植物人。



配合「暖心禮包」贈送，花蓮分會也與花蓮縣工商婦女協會合作，前往案家探訪，花蓮分會表示，植物人長期臥床，枕頭套需頻繁更換以維持舒適衛生；吸濕手握捲可讓手指通風、減少皮膚浸潤，保持乾爽；家事皂則採用回收肥皂再製或天然配方，呵護家屬雙手的同時，亦守護環境的永續。暖心禮包不僅實用，更蘊含著社會大眾滿滿的心意與祝福。

