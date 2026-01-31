在地滴雞精品牌迎年節送禮潮 推新品滿足多元需求

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆新年將至，不論是個人對親友的關懷、家庭年節的互動，或是企業團體對員工與合作夥伴的感謝。「健康」與「實用」成為越來越多人年節送禮的重要考量。特別是在天氣轉涼、養身需求提高的季節，健康導向的食品禮盒，成為主流選擇。

為呼應這樣的需求，台中在地滴雞精品牌玄羽皇家近期推出兩款全新商品—紅棗枸杞滴雞精與粉光蔘滴雞精，作為年節禮盒的全新選項。新品加入後，產品線從原有的原味滴雞精與滴鹿精，擴展為四款口味，讓消費者能根據送禮對象的體質、年齡與需求，自由搭配更適合的品項。

粉光蔘滴雞精，為工作強度大、銀髮族群打造，是年節送禮的活力之選。（圖/玄羽皇家滴雞精提供）

業者強調滴雞精嚴選台灣在地4至6個月的放山黑羽土雞，並於滴煉前去除雞頭、雞脖與雞屁股等雜部位，避免淋巴造成異味。整體製程以高壓低溫技術燜滴長達11小時，不加一滴水，全程透明。產品不僅通過NAIF雞肝檢驗（無投藥證明），也獲得A.A. Clean Label 100%無添加認證，是少數同時兼顧食安與口感的滴雞精品牌。

除了產品面升級外，為配合年節禮盒購買需求，也同步推出優惠活動。自2025年12月22日至2026年2月10日止，四款10入禮盒同品項皆享「買二送一」的優惠。大宗採購還享有更優惠的專屬報價。因此，不少公司與團體透過集中訂購，表達對員工與合作夥伴的關懷。

玄羽皇家迎年節送禮潮，祭出「買二送一」禮盒優惠，四款滴雞精、滴鹿精產品一次到齊，滿足多樣保養需求。（圖/玄羽皇家滴雞精提供）

「禮盒是一種形式，背後代表的其實是人與人之間的情感流動。」在滴雞精逐漸走出補品框架、成為日常飲品的過程中，也反映出台灣送禮文化的微妙變化—從重視體面、轉向重視實用；從傳統禮數、走向個人化的選擇。

年節將近，選擇一份來自在地、來源清楚、能日常飲用的健康禮品，成為不少家庭的新選擇。而這樣的選擇，也正在悄悄改變我們對「送禮」的定義與期待。