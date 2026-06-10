在地濃情厚意！2026金門厚禮甄選媒合會 產發處攜手業者共創商機

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▲金合利實業有限公司向台灣楓康超市通路代表現場推介在地特色產品，深化產銷合作。

【記者 洪美滿／金門 報導】為積極推動在地特色產業升級、開創伴手禮市場新契機，金門縣政府產業發展處於9日舉辦2026金門厚禮徵選會議暨媒合會。本次活動吸引眾多金門在地業者報名共襄盛舉，現場展出多款融合傳統與創新的金門在地好物。產發處期望透過專家評選與精準的商業媒合，為金門在地品牌注入新活水，將金門厚禮打造成最具代表性的在地標章。

產發處李銘培處長表示，金門擁有深厚的人文歷史底蘊、獨特的戰地文化景觀及豐富多元的地方物產，長期孕育出許多具備在地特色與市場潛力的優質品牌。縣府持續推動金門厚禮品牌制度，透過整合在地特色商品資源，建立共同品牌識別，使消費者在選購伴手禮時，能快速辨識兼具品質、特色與文化內涵的優質產品。

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▲金高國際企業股份有限公司向允勝風格事業有限公司通路代表深入介紹特色伴手禮與升級產品。

李處長指出，「厚禮」不僅象徵金門人熱情好客的人文精神，也代表在地業者對產品品質與品牌經營的用心與堅持。近年來，縣府持續推動產業輔導、品牌塑造及行銷推廣等工作，協助業者提升產品品質、優化包裝設計及強化品牌故事，透過公私協力方式，逐步提升金門特色產業整體競爭力。

本次活動打破以往單一徵選模式，將「專業徵選」與「商務媒合」雙軌並行，邀集食品研發、品牌設計、包裝行銷及通路經營等領域專家擔任評審委員，針對產品在地特色、品質表現、創新設計及市場潛力等面向進行評選與建議。同時，現場亦搭建商務媒合平台，邀請通路商、採購代表及設計團隊與業者進行交流，協助業者掌握市場需求並拓展合作機會。

▲產發處李銘培處長、徵選委員、各界通路商與在地業者共同比出愛心手勢，象徵公私協力、共創金門產業黃金未來。

產發處強調，金門特色產業發展需仰賴政府與民間共同努力。通過徵選之優質產品，除可取得「金門厚禮」品牌標章認證外，縣府亦將規劃系列行銷推廣計畫，協助業者拓展市場通路。後續將帶領獲選業者前往臺灣本島及各大通路進行展售推廣，進一步擴大品牌能見度與市場影響力。

縣府將持續整合地方產業資源與行銷能量，協助業者深化品牌價值並拓展市場，使更多金門優質產品走向更大舞台，提升地方產業整體競爭力與永續發展動能。更多地區產業輔導及主題行銷活動訊息，可追蹤「金門縣政府產業發展處」及「金門美食讚」Facebook粉絲專頁查詢最新資訊。（照片記者洪美滿翻攝）