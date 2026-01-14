在地牙醫温世政參選南投縣長 賴清德：對故鄉的深厚情感與承擔

綠提温世政參選南投縣長 賴清德：南投對民進黨本就是艱困選戰 面對現任縣長連任更是不易。曾薏蘋攝

民進黨今（14）日公布南投縣長提名人選，由南投在地出身的牙醫師温世政代表民進黨參選。身兼黨主席賴清德總統表示，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出温對故鄉的深厚情感與承擔；温世政則喊出，「島內移民」，移民回自己的家鄉。

賴清德今為温世政披掛選舉彩帶，賴清德指出，温世政兼具國際級專業、公共服務精神與深厚在地情感，是能為南投帶來改變、也願意為家鄉承擔責任的最佳人選，期盼鄉親給予全力支持。

賴清德說，温世政是南投土生土長的子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗。温很高興在南投最困難的時候沒有離開，身為南投的子弟，可以為南投父老鄉親做一些事情，後來是因為不得已才來到台北打拚。

他說，現在南投有需要，温世政又感受到南投鄉親的需要，願意放下在北部辛苦打造的成就，毅然決然地回到故鄉，這份選擇本身，就展現對南投最深的愛與勇氣。

温世政表示，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：「回到南投，能為家鄉做什麼」。他回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

温世政呼籲，台灣人不要再移民去美國、移民去加拿大、移民去澳洲，「我們應該要島內移民，移民回我們自己的家鄉。」

温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。温世政強調，這不是口號，他想創造有希望的南投、有未來的南投，希望爸爸媽媽不是只有在手機裡面看到他的孫子。而且更重要的是，他想陪著爸媽很安心的、很快樂的慢慢的老去。

他承認，這不是什麼偉大的夢想，但是這平凡的幸福對北漂的遊子來說，真的是遙不可及的夢想，所以今天他率先回到南投，帶著小小成就，感恩的心，陪孩子慢慢長大、陪鄉親慢慢老去。

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他也懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。

