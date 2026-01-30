在地白蘿蔔煮2000碗粥結緣 台南永康民眾排長龍品嚐

市議員楊中成(右)運用農民朋友贈送的白蘿蔔，動員家人與志工，熬煮成蘿蔔粥後送給民眾。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區早期為白蘿蔔主要產地，台南市議員楊中成最近獲得永康西勢地區農民陳肇明贈送大批當季收成的白蘿蔔，今(31)日動員一家3代及志工，熬煮超過2000碗的蘿蔔粥，分送給民眾結善緣，吸引民眾大排長龍，品嚐在地農作物烹調而成的美食。

蘿蔔粥內除了有在地生產的白蘿蔔，還加入芹菜、紅蘿蔔等多項蔬菜，香氣四溢，不少路過民眾也加入排隊行列，依序領取。

楊中成表示，最近正值白蘿蔔豐收，獲得農民朋友贈送的大批白蘿蔔之後，除了將部分送給民眾，也希望煮成粥品和更多人廣結善緣，不分對象，每位到現場的民眾都可以領取2碗粥，送完為止，希望讓大家都能吃到永康這塊土地所種出來的好物，過去高麗菜豐收時，也曾煮成高麗菜粥與民眾分享。

民眾大排長龍、井然有序領取蘿蔔粥。(記者劉婉君攝)

