在地神祕傳統產業業主打造頂級商辦獲Google青睞 風水之外全靠一特色勝出

Google位於士林的海外最大研發據點、新辦公室，經過近一年的籌備之後，今日正式對外「開箱」。

在經過將近一年的籌備之後，Google位於台北士林承德路的新辦公室—「AI基礎設施硬體研發中心」今（20）日終於正式對外「開箱」，Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，將有數百人的國際化團隊進駐此一大樓，團隊成員將從最前端的架構設計到最終的產品交付，負責研發Google包含資料中心在內的AI基礎建設。

位於台北市士林區的Google Cloud辦公室共計9個樓層，其中3個樓層設置超過10座實驗室，是Google在美國總部以外，最大的AI基礎建設硬體研發中心。

Google 2013年在彰化設立資料中心，去年也在新北市板橋區啟用2間新辦公室，而據本刊調查，Google因為持續在台灣擴編員工，辦公室空間不符使用，早在去年9月，便已相中位於士林承德路四段的「CAAM承德168大樓」，與在士林深耕近70年的業主振業化工簽下租賃合約。

有傳聞，Google之所以相中「CAAM承德168大樓」是因為風水因素，因為這距離英業達與廣達的「起家厝」士林後港街非常近，而此區域正是許多風水學者曾認為是由陽明山一路延伸至圓山的「龍穴」之「龍尾穴」所在。但據本刊側面了解，「CAAM承德168大樓」之所以雀屏中選，其實與Google近年在永續環保的積極作為有關。

知情人士表示，「CAAM承德168大樓」是台灣首棟榮獲國際最具公信力的綠建築認證系統 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design 能源與環境先導設計) v4 CS 白金級認證殊榮的頂級綠建築商辦大樓；所以，盡管地點不是位於A級商辦的熱門區域，但卻可以憑藉著台灣首個以AI實現節能、減碳和提高能效的標誌性建築為訴求，以超過許多台北A級商辦的價格租給Google。

特別值得一提的是，「CAAM承德168大樓」之所以在節能、減碳等方面表現如此優異，係因為該大樓採用全新的Google Cloud AI人工智慧平台，全面監控區域碳排放，同步聯合國永續發展目標（SDGs）及世界綠建築協會（WGBC）的指引，方能協助業主階段性實現近零碳排。

回過頭看士林辦公室在Google 全球版圖所象徵的意義，Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood在今日士林辦公室的啟用典禮表示，這是Google對一個生態系統的投資，證明了台灣作為全球AI創新發展中心的地位，「台灣是發展Google基礎設施許多關鍵要素的所在地，並且硬體、軟體資源，都位於幾個小時車程的距離內。」

新研發中心除了建築摻入台灣的鐵道意象，會議室也以台灣的知名地標命名。Google透露，目前有數百名員工在此辦公，並且仍在持續招募新人才。

此外，有別於科技大廠在台設立的研發單位，多數負責後端測試或驗證。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore強調，研發中心自2020年開始籌設，針對Google在全球的資料中心和AI基礎建設，從初期設計、制定測試到產品交付，這支台灣團隊全程參與。

Greg Moore並表示，研發中心設置的實驗室，功能與美國總部高度相似，「規模上會有一些差異，但是不管是散熱技術、除錯分析，還是主機板、永續、機械等這些工作，多數是類似的，實驗室使用的設備也都是相同的，同樣來自於我們非常優異的供應商夥伴。」

輝達今年5月宣布於北士科設立海外總部，如今Google也搖旗進駐，Greg Moore表示，研發中心將扮演生態系的整合中樞，將資料中心所需的晶片、主機板、網路和伺服器等整合。

他也透露，研發中心還有一項任務，就是和台灣指標性半導體製造商、美國總部合作，探討下一代的新科技應用。

